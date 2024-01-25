Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

26 января по новому церковному календарю вспоминают святого Феодора Студита. Чем он прославился, с какими молитвами к нему обращаются, о традициях и запретах дня, а также что отмечают в православной церкви 26 января по старому стилю - рассказываем в материале.

26 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 января (8 февраля по старому стилю) - день памяти святого Феодора Студита, игумена Студийского монастыря, прославившегося своими добрыми делами.

Феодор Студит жил в VIII-IX веках. Он был родом из хорошей семьи, получил хорошее образование. Рано женился, затем принял постриг и вместе с женой ушел в монастырь. Там он много молился и очень много работал - хотел наверстать время, проведенное в праздности. Феодор несколько раз выступал против решений императоров, и за это его отправляли в ссылку. По возвращению Феодор продолжал работать в монастыре. Но умер преподобный в скитаниях. 26 января 845 года мощи святого перенесли из Херсонеса Акритского в Константинополь, в Студийский монастырь.

Видео дня

После себя преподобный оставил богословские письма, сочинения и устав Студийского монастыря - по этим правилам позже начали жить монахи в монастырях на Руси.

Праздник 26 января по старому стилю - день памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 13 января.

О чем говорят приметы на 26 января

По приметам дня смотрят, какую погоду ожидать в ближайшее время:

слышно пение синиц - к похолоданию;

виден круг вокруг луны - к метели;

яркие сумерки и звездное небо - идут морозы;

туман с утра - будет оттепель.

В народном календаре 26 января - праздник Федоров день, Федор Поминальник, так как в это время было принято вспоминать умерших близких.

Что нельзя делать 26 января

Что сегодня нельзя делать:

ссориться, ругаться, сквернословить;

отказывать в милостыне или помощи;

вспоминать плохо об умерших;

тосковать и отчаиваться.

По народным приметам в этот день не стоит начинать новые дела - они могут принести убытки.

Что можно делать 26 января

Преподобного Феодора просят укрепить веру, дать терпение и смирение, укрепить здоровье и исцелить, в частности от болезней желудка.

В этот день принято пойти в церковь, поставить свечу и помолиться за упокой ушедших близких. Можно также посетить могилы родственников, друзей, знакомых.

26 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Гавриил, Федор, Мария, Петр, Давид, Аркадий, Иван, Климент.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на январь 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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