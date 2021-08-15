Христианская церковь 15 августа празднует несколько событий.

Первое из них - перенесение мощей архидиакона Стефана. Он был первым христианским мучеником. Еврейские законоучители вступали с ним в споры, но никто не мог противостоять его мудрости. Поэтому они оклеветали Стефана перед судом, якобы он богохульствовал. Мученик в свою защиту ответил, что он знает истину, а евреи - нет. Приводил примеры в своей пламенной речи. За что его вывели на улицу и побили камнями. Его мощи были обретены в 415 году в Иерусалиме, а в 428 перенесены в Константинополь.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти священномученика Стефана, папы Римского

Читайте также15 августа: какой сегодня народный праздник и приметы погодыСтефан жил в III веке и был современником Киприана Карфагенского. В то время стоял спор между Римской и Африканской церковью за кающихся еретиков. Было принято решение крестить их повторно, а Римская церковь принимала людей через возложение рук и покаяние.

Святой Стефан боролся с Новатом, который вообще не хотел принимать еретиков. Стефан крестил трибуна Немезия, исцелив его дочь. Тем не менее, за веру их двоих усекли мечом. После нескольких подобных эпизодов и самого Стефана казнили.

Праздник 15 августа - день памяти блаженного Василия, Христа ради юродивого

Родился в 1464 году в семье бедных благочестивых христиан. Василий учился сапожному мастерству, много молился, соблюдал пост и вскоре получил дар прозорливости. С тех пор пошел по пути юродства, наложил на себя вериги. Терпел Василий множество лишений, говорил, что всё это Христа ради. Торговки, смеявшиеся над ним за наготу и зимой, и летом, ослепли.

Жил Василий на площадях с нищими, ходил в церковь, давал предсказания. Василия любил сам Иоанн Грозный. Согласно поверью, на обеде у царя Василий три раза выплескивал чарку водки, которую ему предложили. Иоанн Грозный гневался, но Василий сказал: "Я потушил пожар в Новгороде". И в то время действительно, город пылал, а люди видели, как какой-то нагой человек из ведра тушил огонь.

Перед смертью Василий тяжело заболел, Иоанн Грозный с царицей Анастасией посещали его. Умет блаженный в 88 лет, его мощи до сих пор почитаются в Покровском соборе.

Приметы 15 августа

какая с утра погода стоит - такой она и будет 6 недель;

пауки аккуратно плетут паутину - к дождю;

кошка скребет когтями - близится ненастье;

лягушки громко квакают - к дождю;

услышать свист бурундука - к погожему и безветренному дню.

Что нельзя сегодня делать

обижать животных;

совершать крупные и важные дела;

проводить обследования или начинать лечение;

ругаться и унывать.

Что можно делать 15 августа

В этот день наши предки косили отаву - траву, что остается после покоса. Собирали яблоки и сливы, поздний урожай вишни. Чтобы урожай не испортился, сено прятали от непогоды.

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Автор: Кристина Кащавцева