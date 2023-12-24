25 декабря по новому церковному календарю православные верующие отмечаютРождество Христово - один из самых важных праздников. Великий праздник относится к двунадесятым и установлен в память о Рождении Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Рассказываем о традициях этого дня и запретах, народных приметах и что отмечают в церкви 25 декабря по старому стилю.
- 25 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 25 декабря
- Что нельзя делать 25 декабря
- Что можно делать 25 декабря
- 25 декабря - именины сегодня
25 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
25 декабря (7 января по старому стилю) - праздник Рождество Христово, один из главных праздников у православных и католиков. В этом году, в связи с переходом Православной церкви Украины на новый церковный календарь дата православного и католического Рождества совпадает. В Украине Рождество, как и во многих других странах мира, входит в число государственных праздников.
Великий праздник посвящен появлению на свет Иисуса Христа, которого родила Пресвятая Дева Мария. Известно, что Иисус появился на свет в Вифлееме, куда Мария и ее муж Иосиф прибыли для переписи населения. Свободных мест в городе для ночлега они не нашли и остановились в пещере, где обычно ночевали пастухи c домашними животными. Именно там и родился Спаситель. Об этом чуде сообщил ангел, который спустился к пастухам с небес.
Ныне эта пещера - одна из главных христианских святынь, находится она в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Место рождения Христа отмечено 14-конечной серебряной звездой - как символа Вифлеемскую звезду, которая засияла на небе после рождения Христа и указала путь волхвам с Востока, шедшим поклониться Царю Иудейскому. В пещере также находится алтарь Рождества и придел Яслей, а сама святыня доступна паломникам.
Праздник 25 декабря по старому стилю - день памяти святого Спиридона Тримифунтского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 12 декабря.
О чем говорят приметы на 25 декабря
Погодные приметы говорят о том, какую погоду ждать в ближайшее время и летом:
- утром ясно - Святки будут морозными;
- пасмурно с утра - весна будер ранней;
- солнце светит ярко - лето будет солнечное и плодородное, а на Новый год будет морозная и ясная погода.
В народе считают, что если пошел снегопад в этот день, то будет благополучный год во всех смыслах.
Что нельзя делать 25 декабря
Рождество - особый праздник и имеет ряд строгих запретов. Что сегодня нельзя делать:
- заниматься тяжелой работой, домашними хлопотами и даже выносить мусор;
- ругаться, сквернословить, обижать других и обижаться самому;
- отказывать в помощи;
- идти на кладбище;
- ходить на охоту, рыбалку.
Также по народным приметам в этот день не стоит надевать старую или грязную одежду, давать что-либо или брать в долг.
Что можно делать 25 декабря
В Рождество Христово традиционно идут в храм. В полночь Рождества совершается всенощная, а ближе к утру - литургия.
В праздник принято принимать гостей или ходить в гости - за общим столом собираются родственники или близкие люди. В это время просят прощение и прощают все обиды, мирятся с обидчиками и врагами, думают о милосердии и помогают другим. Также верят, что в этот день небеса открыты для всех просьб и молитв - главное, чтобы они были искренними.
25 декабря - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Мария, Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Давид, Константин, Николай, Михаил, Леонид.