Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

25 декабря по новому церковному календарю православные верующие отмечаютРождество Христово - один из самых важных праздников. Великий праздник относится к двунадесятым и установлен в память о Рождении Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Рассказываем о традициях этого дня и запретах, народных приметах и что отмечают в церкви 25 декабря по старому стилю.

25 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

25 декабря (7 января по старому стилю) - праздник Рождество Христово, один из главных праздников у православных и католиков. В этом году, в связи с переходом Православной церкви Украины на новый церковный календарь дата православного и католического Рождества совпадает. В Украине Рождество, как и во многих других странах мира, входит в число государственных праздников.

Великий праздник посвящен появлению на свет Иисуса Христа, которого родила Пресвятая Дева Мария. Известно, что Иисус появился на свет в Вифлееме, куда Мария и ее муж Иосиф прибыли для переписи населения. Свободных мест в городе для ночлега они не нашли и остановились в пещере, где обычно ночевали пастухи c домашними животными. Именно там и родился Спаситель. Об этом чуде сообщил ангел, который спустился к пастухам с небес.

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Ныне эта пещера - одна из главных христианских святынь, находится она в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Место рождения Христа отмечено 14-конечной серебряной звездой - как символа Вифлеемскую звезду, которая засияла на небе после рождения Христа и указала путь волхвам с Востока, шедшим поклониться Царю Иудейскому. В пещере также находится алтарь Рождества и придел Яслей, а сама святыня доступна паломникам.

Праздник 25 декабря по старому стилю - день памяти святого Спиридона Тримифунтского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 12 декабря.

О чем говорят приметы на 25 декабря

Погодные приметы говорят о том, какую погоду ждать в ближайшее время и летом:

утром ясно - Святки будут морозными;

пасмурно с утра - весна будер ранней;

солнце светит ярко - лето будет солнечное и плодородное, а на Новый год будет морозная и ясная погода.

В народе считают, что если пошел снегопад в этот день, то будет благополучный год во всех смыслах.

Что нельзя делать 25 декабря

Рождество - особый праздник и имеет ряд строгих запретов. Что сегодня нельзя делать:

заниматься тяжелой работой, домашними хлопотами и даже выносить мусор;

ругаться, сквернословить, обижать других и обижаться самому;

отказывать в помощи;

идти на кладбище;

ходить на охоту, рыбалку.

Также по народным приметам в этот день не стоит надевать старую или грязную одежду, давать что-либо или брать в долг.

Что можно делать 25 декабря

В Рождество Христово традиционно идут в храм. В полночь Рождества совершается всенощная, а ближе к утру - литургия.

В праздник принято принимать гостей или ходить в гости - за общим столом собираются родственники или близкие люди. В это время просят прощение и прощают все обиды, мирятся с обидчиками и врагами, думают о милосердии и помогают другим. Также верят, что в этот день небеса открыты для всех просьб и молитв - главное, чтобы они были искренними.

25 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Мария, Александр, Василий, Григорий, Дмитрий, Давид, Константин, Николай, Михаил, Леонид.

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