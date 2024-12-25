Народный праздник 25 декабря известен под названиями Рождество Христово, Спиридон-солнцеворот, Спиридонов день.

Наши предки 25 декабря отмечали Рождество Христово и проводили время с семьей. Мы подробно рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы и что строго запрещено делать.

Что отмечаем 25 декабря - праздник в Украине

По новому стилю христиане всего мира сегодня празднуют Рождество 2024. По старому календарю чтят Спиридона Чудотворца и священномученика Александра Иерусалимского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 25 декабря отмечают верующие.

Украинцы всегда отмечали Рождество с большим размахом - это был один из самых ожидаемых праздников в году. Утром верующие посещали церковное богослужение. А днем готовили праздничный ужин. Из того, что приготовить на Рождество, самыми традиционными блюдами считаются колбасы, голубцы, холодец. А завершается трапеза пшеничной кутьей.

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Молодежь ходила к соседям и колядовала, за что получала гостинцы. Украинские колядки в основном содержат пожелания счастья, достатка и удачи в хозяйстве. Колядникам были рады, ведь, по приметам, чем больше их придет, тем зажиточнее будет жить семья в следующем году.

Традиции ставить елку на зимние праздники в давние времена не существовало. Вместо этого украинцы помещали в углу дома дидуха - сноп из соломы и колосков. Его украшали лентами, цветами, сушеными ягодами и бумажными фигурками. Дидух хранился до Крещения, после чего его сжигали.

У незамужних девушек в праздник сегодня была своя забава - гадания на Рождество. Гадали в основном на будущее, женихов, исполнение желаний.

Кто родился 25 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня работящие, практичные, заботливые. В их дома всегда чисто и уютно. Они не склонны к творчеству, но обладают жизненной мудростью и дают хорошие советы. Их главным недостатком считается упрямство.

Что нельзя делать 25 декабря

Запреты в Рождество такие же, как в любой другой большой церковный праздник - нельзя ругаться, сквернословить, завидовать и желать зла другим людям, грешить, заниматься тяжелым физическим трудом. На праздничном столе не стоит переедать и употреблять алкоголь.

Отложите домашние дела, такие как уборку и ремонт, на будущее.

В праздник 25 декабря нежелательно заниматься рукоделием.

Нельзя скупиться, отказывать в помощи другим людям, грубить нищим и обездоленным.

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