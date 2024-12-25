Наши предки 25 декабря отмечали Рождество Христово и проводили время с семьей. Мы подробно рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы и что строго запрещено делать.
Что отмечаем 25 декабря - праздник в Украине
По новому стилю христиане всего мира сегодня празднуют Рождество 2024. По старому календарю чтят Спиридона Чудотворца и священномученика Александра Иерусалимского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 25 декабря отмечают верующие.
Украинцы всегда отмечали Рождество с большим размахом - это был один из самых ожидаемых праздников в году. Утром верующие посещали церковное богослужение. А днем готовили праздничный ужин. Из того, что приготовить на Рождество, самыми традиционными блюдами считаются колбасы, голубцы, холодец. А завершается трапеза пшеничной кутьей.
Молодежь ходила к соседям и колядовала, за что получала гостинцы. Украинские колядки в основном содержат пожелания счастья, достатка и удачи в хозяйстве. Колядникам были рады, ведь, по приметам, чем больше их придет, тем зажиточнее будет жить семья в следующем году.
Традиции ставить елку на зимние праздники в давние времена не существовало. Вместо этого украинцы помещали в углу дома дидуха - сноп из соломы и колосков. Его украшали лентами, цветами, сушеными ягодами и бумажными фигурками. Дидух хранился до Крещения, после чего его сжигали.
У незамужних девушек в праздник сегодня была своя забава - гадания на Рождество. Гадали в основном на будущее, женихов, исполнение желаний.
Кто родился 25 декабря - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня работящие, практичные, заботливые. В их дома всегда чисто и уютно. Они не склонны к творчеству, но обладают жизненной мудростью и дают хорошие советы. Их главным недостатком считается упрямство.
Что нельзя делать 25 декабря
Запреты в Рождество такие же, как в любой другой большой церковный праздник - нельзя ругаться, сквернословить, завидовать и желать зла другим людям, грешить, заниматься тяжелым физическим трудом. На праздничном столе не стоит переедать и употреблять алкоголь.
Отложите домашние дела, такие как уборку и ремонт, на будущее.
В праздник 25 декабря нежелательно заниматься рукоделием.
Нельзя скупиться, отказывать в помощи другим людям, грубить нищим и обездоленным.