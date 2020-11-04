4 ноября - 308-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 57 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 4 ноября 2020

В этот день мир отмечает День заботы о себе, День рождения кассового аппарата и День осведомленности о стрессе.

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Памятные даты 4 ноября, годовщины и события

В 1493 году экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.

В 1862 году американский изобретатель, врач, обладатель более полусотни патентов Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемет Revolving Battery Gun.

В 1879 году Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат. Ранее не всегда торговцы могли точно определить собственные доходы. Часто сведения, представляемые наемными работниками в ежедневных гроссбухах, не отличались точностью и оказывались неполными и недостоверными. А у владельца предприятия не было никакой возможности уличить своих подчиненных в недобросовестности. Это давало широчайшие возможности для хищений, особенно при большом товарообороте. Хозяин маленького кафе в американском городе Дейтон, штат Огайо, Джеймс Ритти оказался именно в такой ситуации. Его заведение было популярным, поток посетителей не иссякал, но кафе почти не приносило дохода. Как выяснилось, причиной тому было воровство буфетчиков. Однажды Ритти отправился отдыхать в Европу и, прогуливаясь по судну корабля, забрел в машинное отделение, где обратил внимание на устройство, автоматически отсчитывавшее каждый оборот двигательного вала. Ритти осенила мысль, что подобное устройство может фиксировать каждую покупку в баре или кафе. Вернувшись домой, Ритти вместе с братом сконструировал простейший кассовый аппарат, запатентованный 4 ноября 1879 года. В первой модели каждая торговая операция фиксировалась на диске. Позже появился специальный индикатор, позволявший и кассиру, и покупателю видеть стоимость покупки. Как результат - соблазн что-либо утаить становился значительно меньше. Ритти также придумал приспособление, фиксировавшее каждую денежную операцию на бумажном рулоне. Теперь хозяин мог сверить сумму наличных в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, и точно узнать, сколько было сделано покупок за день. Кафе стало приносить неплохой доход не только из-за «честности» буфетчиков, но и из-за наличия необычного аппарата, который собирал толпы зевак. Впоследствии изобретение Ритти получило название «Неподкупный кассир Ритти».

В 1890 году в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога - метро. С 1890 года вместо тоннелей мелкого заложения стали строить линии на электрической тяге, которые в центре города проходят в тоннелях глубокого заложения, а на окраинах выходят на поверхность. Первая в мире подземная электрическая дорога - Северная линия на участке Стоквелл – Кинг Уильям-Стрит. Открыл движение и первым пассажиром стал принц Уэльсский, будущий король Великобритании Эдуард VII. Первая электрическая линия протяженностью в шесть километров называлась Metropolitan Railway, то есть «столичная железная дорога». Сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем нам знакомое «метро». В 1890-1904 годах были построены четыре такие линии, получившие общее наименование Индепендент-тьюб. Три более поздние линии, открытые в 1906-1907 годах, получили классификацию Йеркс-тьюб, по фамилии чикагского миллионера Йеркса, на деньги которого они были сооружены. С этого времени началась и поэтапная электрификация паровозных линий, которая полностью завершилась к 1913 году. В настоящее время лондонский метрополитен включает в себя 270 станций, протяженность путей – более 400 километров.

В 1922 году была обнаружена гробница фараона Тутанхамона. Тутанхамон – фараон XVIII династии египетских фараонов, правивший в 1347-1337 до н. э. Гробница Тутанхамона расположена в Долине Царей, и это единственная почти не разграбленная усыпальница. Она была обнаружена двумя англичанами – египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также саркофаг из чистого золота с мумифицированным телом фараона. 4 ноября 1922 года был расчищен вход в гробницу. Печати на дверях оказались нетронутыми, что вселяло надежды на возможность совершения крупнейшего археологического открытия века. Картер и Карнарвон стали первыми за три тысячелетия людьми, спустившимися в гробницу. После длительных раскопок 16 февраля 1923 года Картер спустился в «Золотой чертог» – погребальную камеру гробницы, где находился сам саркофаг фараона. Среди утвари и прочих предметов, погребенных с фараоном, было обнаружено множество образцов искусства Амарнского периода. Владелец обнаруженных сокровищ, тогда еще практически неизвестный юный правитель Египта, сразу же превратился в объект повышенного внимания, а феноменальное открытие не только сделало его имя общеизвестным, но и вызвало очередной всплеск интереса к следам египетской цивилизации в современном мире. Лорд Джордж Карнарвон, финансировавший раскопки, умер 5 апреля 1923 года в каирской гостинице «Континенталь» от воспаления легких, однако практически сразу возникли мистификации вокруг его смерти. В последующие годы пресса подогревала слухи о «проклятии фараонов», якобы приведшего к гибели первооткрывателей гробницы. Всего было 22 «жертвы проклятия», 13 из которых непосредственно присутствовали при вскрытии гробницы. Однако факты свидетельствуют о том, что доказательства «проклятия» были подогнаны для достижения газетной сенсации: абсолютное большинство участников экспедиции Картера достигли преклонного возраста, средняя продолжительность их жизни составляет 74,4 года. Одна из популярных теорий, пытающихся проанализировать гибель участников экспедиции, связывает ее с грибком или другим микроорганизмом, находившимся в усыпальнице, что объясняет, в частности, тот факт, что первым умер астматик лорд Карнарвон.

В 1950 году в Риме была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, известная как Европейская конвенция по правам человека.

В 1966 году произошло сильное наводнение в центральных и северных районах Италии.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 ноября празднует День Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник отмечают дважды в год: 21 июля и 4 ноября. Люди верят, если искренне обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице именно в этот день, то молитва будет иметь уникальную силу.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит грустить. Если занимаетесь ремонтом или строительством, рекомендуется в этот день завершить все работы.

Приметы на 4 ноября

Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какой будет погода в этот день - такой будет и зима;

- целый день ясно – к похолоданию.

4 ноября именины

Именины у Анны, Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия и Николая.

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Автор: Нана Черная