31 января – 31-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 334 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 января Юлианского календаря.

Какой праздник 31 января 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день без интернета, День скотча, День вдохновения сердца искусством, День адского холода, Всемирный день помощи больным проказой.

В США - День веселья на работе, День горячего шоколада, День наоборот, День «Обними экономиста», День «Ешьте брюссельскую капусту», День коктейля «Бренди Александр», в Нидерландах - День освобождения Освенцима, в Беларуси - День науки, в Австрии - День беспризорных детей, в Индии - День памяти Мехер Бабы.

Памятные даты 31 января, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимы31 января 1892 года состоялись первые лыжные соревнования на первом мире трамплине, который в модернизированном виде действует до сих пор, - Холменколлен, расположенном неподалеку от столицы Норвегии - Осло. На тот момент высота трамплина составляла 60 метров. Норвежские лыжники состязались тогда в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. И в той, и в другой дисциплине победу одержал Свейн Солег. На глазах 10 тысяч изумленных зрителей он прыгнул на 21,5 метра. Позднее трамплин несколько раз перестраивали - удлиняли, модернизировали, расширяли трибуны у его подножия. На нем проходили лыжные чемпионаты мира 1930, 1966, 1982, 2011 годов, зимняя Олимпиада 1952 года и чемпионаты мира по биатлону 1986 и 2000 годов. Сегодня Холменколлен, в очередной раз усовершенствованный, считается одним из самых современных и величественных трамплинов в мире. Он представляет собой 115-метровое сооружение из стали и бетона. На трамплин можно подняться на специальном лифте, а затем завершить путь, пройдя по 114 ступенькам лестницы. С вершины открывается потрясающий вид на Осло и Осло-фьорд. Туристы, посещающие Холменколлен, обязательно заглядывают в старейший в мире Музей лыж, открытый в 1923 году. Здесь представлена уникальная экспозиция, рассказывающая о 4000-летней истории лыж. А самые отчаянные могут даже испытать себя в роли прыгуна с трамплина: в спортивном комплексе установлен специальный «имитатор прыжков» - кабинка, на экране которой транслируется объемный фильм «Спуск глазами лыжника», сама же кабинка при этом повторяет все движения спортсмена. Лыжный трамплин в Холменколлене работает 365 дней в году. Из Oсло сюда можно добраться за 20–30 минут на метро.

В 1893 году в этот день был зарегистрирован товарный знак «Coca-Cola». Сегодня этот брэнд – легенда. История напитка берет начало в марте 1886 года, когда Джон Пембертон пытался найти новое болеутоляющее средство. Взяв сахарный сироп и кофеин, добавив в него отвар коки, он получил стимулирующий сладкий напиток коричневого цвета. В аптеку «Джейкобс» в Атланте он поступил как лекарство от расстройств нервной системы, на что автор получил патент. Стакан целебного напитка тогда стоил пять центов. Продолжая экспериментировать с сиропом, в него добавили газировку. С легкой руки друга Пембертона - Ф.Робистона напиток получил название «Coca-Cola» и логотип, который узнают во всем мире. Но товарный знак был зарегистрирован только 31 января 1893 года основателем компании The Coca-Cola Company А.Кендлером. Бизнесмен выкупил рецепт напитка у вдовы Пембертона. Он сварил его вместе со своим «Бальзамом из крови растений». С этих пор «Coca-Cola» начала свое шествие по всему миру.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 января чтит память Афанасия Великого и Кирилла. Они были архиепископами из Александрии. В народе день называют «Ломоносом», или «Гусиным праздником». Просто в этот день обычно бывало настолько холодно, что даже ломило нос.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя крестить мальчика - это может принести в его жизнь мужское бессилие. Не рекомендуется переезд - в новом жилище вас будут сопровождать скандалы и ссоры. Лучше эти планы перенести.

Приметы на 31 января

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- метель - зима еще будет долгой;

- оттепель – к плохому урожаю картошки и сырому лету.

31 января именины

Именины у Афанасия, Кирилла, Марии, Александра, Евгения, Дмитрия, Сергея, Ксении, Владимира, Михаила, Николая и Максима.

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Автор: Нана Черная