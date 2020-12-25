Сегодня празднуют Католическое Рождество / фото ua.depositphotos.com

Какой праздник 25 декабря 2020

В этот день в мире отмечаются Католическое Рождество и День дарения елочных шаров.

В США - День без буквы «Л», День тыквенного пирога, в Мозамбике - День семьи, в Тайване - День Конституции, в Индии - День явления «Бхагавад-Гиты», День хорошего управления.

Памятные даты 25 декабря, годовщины и события

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий год

В 1989 году 25 декабря был расстрелян вместе с женой Николай Чаушеску, правитель Румынии с 1965 года по 1989 год.

25 декабря 1991 года произошел окончательный распад Советского Союза.

В 2010 году в этот день начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.

Какой сегодня церковный праздник

Церковь чтит память святителя Спиридона Тримифунтского / фото УНИАН (Алексей Иванов)

Православная церковь 25 декабря чтит память святителя Спиридона Тримифунтского. Другие названия праздника – «Спиридон Солнцеворот», «Коляда Солнцеворот».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, ссорится и сквернословить. В старину в этот день не рекомендовалось заниматься тяжелой физической работой.

Приметы на 25 декабря    

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- день солнечный – зимние праздники будут удачными;

- утро хмурое – весна будет ранней;

- какая погода 25 декабря - такой она будет и 31 декабря.

25 декабря именины 

Именины у Александра и Спиридона.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная