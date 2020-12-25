25 декабря – 359-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 6 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 25 декабря 2020

В этот день в мире отмечаются Католическое Рождество и День дарения елочных шаров.

В США - День без буквы «Л», День тыквенного пирога, в Мозамбике - День семьи, в Тайване - День Конституции, в Индии - День явления «Бхагавад-Гиты», День хорошего управления.

Памятные даты 25 декабря, годовщины и события

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В 1989 году 25 декабря был расстрелян вместе с женой Николай Чаушеску, правитель Румынии с 1965 года по 1989 год.

25 декабря 1991 года произошел окончательный распад Советского Союза.

В 2010 году в этот день начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 декабря чтит память святителя Спиридона Тримифунтского. Другие названия праздника – «Спиридон Солнцеворот», «Коляда Солнцеворот».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, ссорится и сквернословить. В старину в этот день не рекомендовалось заниматься тяжелой физической работой.

Приметы на 25 декабря

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- день солнечный – зимние праздники будут удачными;

- утро хмурое – весна будет ранней;

- какая погода 25 декабря - такой она будет и 31 декабря.

25 декабря именины

Именины у Александра и Спиридона.

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Автор: Нана Черная