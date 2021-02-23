23 февраля - 54-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 311 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 23 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день взаимопонимания и мира, День дизельного двигателя, Всемирный день стерилизации домашних животных, Международный день собачьего печенья.

В США - День керлинга, День бананового хлеба, День игры в теннис, День плитки, День рационализации, в Японии - День рождения императора, в Таджикистане - День создания Вооруженных сил, в Гайане - День республики, в Брунее - День независимости, в Канаде - День сельского хозяйства, в Индии - День поста и духовных практик «Бхаими Экадаши».

Памятные даты 23 февраля, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныВ 1874 году 23 февраля английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал «Sphairistike», ныне известную как теннис. Слово «теннис» предположительно произошло от французского tenez – «вот вам, берите». Кстати, еще у древних греков и римлян была игра, в которой мяч отбивали рукой или палкой. Но прообраз большого тенниса - существовавшая в 13-14 веках в Италии, Франции и Англии игра «джидоко»: в ней прыгающий через сетку мяч отбивали надетыми на руку рукавицей, деревянным щитком или кожаным ремнем. В «джидоко» играли в залах и на площадках под открытым небом. В начале 16 века в игре стали применять ракетки. Кожаные мячи, которыми играли в те времена, были набиты опилками, тряпками, травой. Отскакивать они могли только от твердой поверхности. С появлением резиновых мячей стала возможной игра на траве. В 1872 году был основан первый клуб этой игры на лужайке Лимнгтонского курорта португальцем Хоа Перейра, Фредериком Хейнсом и Уэлсли Томкинсоном. Но офицер британской армии Уолтер Уингфилд в 1873 году разработал образцовый корт для игры в «сферистику». В декабре этого же года выпустил брошюру с правилами игры «Сферистика, или лаун-теннис». А 23 февраля 1874 года Уолтер Уингфилд получил патент на корт. С развитием игры менялись и условия, в которых она проходила, и очень эволюционировала одежда игроков. Только в начале 1930-х годов мужчинам разрешили выступать в коротких брюках, а женщинам – в коротких юбках. При этом Саудовская Аравия, уже более 20 лет ведущая телетрансляции с Уимблдона, до сих пор не показала ни одного матча с участием женщин. А галантные французы, тем не менее, не допускали представительниц прекрасной половины человечества к выступлениям на чемпионате Франции до 1928 года. Сегодня теннис является олимпийским видом спорта и любимой игрой многих известных персон.

В 1893 году немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

В 1903 году Куба передала США базу Гуантанамо в вечную аренду.

В 1905 году в Чикаго юрист Поль Перси Харрис основал первый в мире «Клуб Ротари». Сейчас это - международное сообщество. Основная цель - объединение профессионалов и бизнесменов для осуществления гуманитарных проектов, развития высоких этических стандартов в профессиональной сфере.

В 1941 году впервые был получен плутоний.

В 1947 году была основана Международная организация по стандартизации (ISO).

В 1953 году в Англии были амнистированы 14 тысяч дезертиров Второй мировой войны.

23 февраля 1959 года в Страсбурге открылась Первая сессия ЕСПЧ, учрежденного согласно Конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод, выработанной еще в 1950 году Советом Европы. ЕСПЧ состоял из 46 судей, обладавших шестилетним мандатом от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – международный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы (сегодня их 47 государств), ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и включает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению Конвенции, в том числе межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц. В настоящее время ЕСПЧ состоит из 47 судей. Они избираются со сроком полномочий девять лет и не могут быть переизбраны. Деятельность высокого Суда по защите норм вышеуказанной Конвенции получила высокую оценку мирового сообщества. Но, как пошутил один из судей, ЕСПЧ «стал жертвой собственного успеха» и после исторических перемен, потрясших Восточную Европу на рубеже 1980-1990-х годов, стал испытывать трудности с рассмотрением растущего потока жалоб. В связи с этим в конце 1998 года суд пришлось значительно реформировать, чтобы радикально повысить «производительность труда».

В 1993 году был создан язык программирования Ruby.

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Православные 23 февраля молятся Прохору Печерскому, чтобы быстрее пришла весна и не было сильных морозов. А еще сегодня принято молиться Харлампию Магнезийскому. Он хранит людей от внезапной смерти, когда человек даже не успел покаяться. Его просят избавить от такой участи и помочь избавиться от разных бед. Его также считают и покровителем чиновников. Если сегодня начать лечить серьезную и тяжелую болезнь, то скоро она отступит.

Что сегодня нельзя делать

Мужчинам нельзя тяжело физически работать. Также нельзя дарить любимому часы и носки – к расставанию. Кстати, эта примета сохранилась и на сегодняшний день.

Приметы на 23 февраля

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- снег накрыл все крыши – к богатому урожаю;

- в народе говорили: пришел Прохор - весна заглянула во двор, морозы будут слабеть.

23 февраля именины

Именины у Порфирия, Анны, Валентины, Геннадия, Антона, Василия, Галины, Семёна, Петра, Григория, Аркадия, Ивана, Карпа и Германа.

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Автор: Нана Черная