Какой праздник 20 декабря 2020
В этот день мир отмечает Международный день солидарности людей, День баночной тусовки, Четвертое воскресенье Адвента.
В Украине - День чествования пенсионеров и ветеранов МВД, в США - День «Иди колядовать», День сангрии, в Казахстане - День энергетика, в Макао - День основания, в Казахстане - День фельдъегеря, в Беларуси, Армении, Кыргызстане - День сотрудника органов национальной безопасности, в Панаме - День траура, в Мьянме - День Бо Аун Чжао.
Памятные даты 20 декабря, годовщины и события
Читайте такжеПодарки на Новый 2021 год: креативные и милые идеи презентов для всех20 декабря 1792 года было открыто почтовое сообщение между США и Канадой.
В 1879 году Томас Альва Эдисон продемонстрировал работу лампы накаливания. Эдисон - американский изобретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мира, создатель фонографа, усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году награжден высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса. Член Национальной академии наук США (1927), почетный член Академии наук СССР (1930). Томас Эдисон умер от осложнений сахарного диабета 18 октября 1931 года в своем доме в Уэст-Ориндже, Нью-Джерси, который он приобрел в 1886 году в качестве свадебного подарка для Мины Миллер. Эдисон был похоронен на заднем дворе своего дома.
В 1883 году на Ниагаре был открыт первый консольный мост между США и Канадой.
В 1892 году инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (шт. Нью-Йорк) получили первый патент на пневматические автомобильные шины.
В 1963 году впервые для жителей Западного Берлина был разрешен проход через Берлинскую стену для однодневного посещения родственников в ГДР.
В 1987 году после столкновения с танкером «Вектор» затонул паром «Донья Пас», погибли 4375 человек.
20 декабря 2000 года палата лордов Великобритании одобрила правительственный законопроект, позволяющий использовать клонированные эмбрионы человека в медицинских целях. За это проголосовали 212 членов верхней палаты национального парламента, против - 92. Таким образом, Великобритания стала первой в мире страной, где было легализовано клонирование эмбриона человека. Это процесс должен использоваться для борьбы с тяжелыми заболеваниями: рак, лейкемия и болезнь Паркинсона. Обсуждение законопроекта носило драматический характер. Сторонники клонирования настаивали, что скорейшее принятие билля - вопрос жизни и смерти для многих людей. Однако многие лорды призывали к терпению и осторожности. Против планов правительства выступили глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский, главы основных религиозных конфессий Соединенного Королевства, а также духовный лидер тибетцев Далай-лама. По их мнению, использование клонированного эмбриона ставит ученых выше Бога - творца человека, что недопустимо ни с этической, ни с моральной точки зрения. Клонирование - копирование или точное воспроизведение какого-либо объекта. Первое клонированное млекопитающее животное - овечка Долли, которая стала генетической копией овцы-донора клетки. Этот эксперимент был поставлен в 1996 году учеными Яном Вилмутом и Китом Кэмпбеллом в Рослинском институте (Шотландия) и после некоторых усовершенствований технологии дал начало целой череде клонирования из соматических клеток различных животных (в том числе помимо овец ещё и коров, кошек, оленей, собак, лошадей, быков, кроликов, крыс и обезьян).
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 20 декабря чтит память святого Амвросия, епископа Медиоланского. Другие названия праздника: «Абросим», «Амвросий», «Нил», «Нил Столобенский». У него был дар чудотворения, он усердно молился и был строгим аскетом.
Что сегодня нельзя делать
В этот день нельзя веселиться, и так до самого Рождества. До 7 января никаких больших праздников нет. А чтобы следующий год прошел хорошо, постарайтесь 20 декабря не ругаться, не брать взаймы и не грустить.
Приметы на 20 декабря
Читайте такжеКак украсить елку к Новому году 2021 - красивые идеи на Год БыкаИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- солнце за облаками – будет снегопад;
- мокрый снег – лето будет дождливым;
- снег легкий и сухой – ждите засухи в будущее лето.
20 декабря именины
Именины у Ивана, Нила, Павла, Петра, Сергея, Антона и Михаила.
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