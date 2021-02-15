15 февраля - 46-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 319 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 15 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День осведомленности о холостом образе жизни, Международный день операционной медицинской сестры, День завязывания узелков на счастье, Международный день детей, больных раком, День Паринирваны.

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Памятные даты 15 февраля, годовщины и события

В 1820 году в этот день датский профессор физики 43-летний Ганс Кристиан Эрстед демонстрировал на лекции несложный опыт по электричеству. При демонстрации он обнаружил, что электрический ток, проходящий по проволоке, оказывает воздействие на магнитную стрелку компаса, находящуюся под ней. Это открытие не было случайностью. Научная деятельность Эрстеда построена была на убежденности связи между электричеством и магнетизмом. В некоторых источниках даже указывается, что Эрстед всюду носил с собой магнит, чтобы непрерывно думать о связи магнетизма и электричества. Уже в июне 1820 года Эрстед печатает на латинском языке небольшую работу под заголовком: «Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку». После своего открытия Эрстед стал всемирно признанным ученым. Он был избран членом многих авторитетных научных обществ: Лондонского Королевского общества, Парижской Академии. Он продолжил заниматься наукой - в 1823 году независимо от Ж.Фурье открыл термоэлектрический эффект и создал первый термоэлемент. Изучал сжимаемость и упругость жидкостей и газов, изобрел пьезометр, пытался обнаружить электрические эффекты под действием звука. Занимался он и молекулярной физикой. Умер Эрстед в Копенгагене 9 марта 1851 года. Его хоронили как национального героя.

В 1897 году Фердинанд Браун опубликовал схему осциллографа.

В 1902 году была открыта первая линия Берлинского метро, соединившая между собой Штралауэр Тор и Зоологический сад, с небольшим ответвлением на Потсдамскую площадь.

В 1922 году в Гааге было открыто первое заседание Международного суда.

В 1926 году была произнесена самая длинная в истории парламентская речь. Депутат Мартинсон в Государственной думе Эстонии говорил 11 часов.

В 1931 году вышел первый фильм о Дракуле.

В 1965 году в Канаде был введен новый флаг - красно-белый с кленовым листом.

В 1969 году Роберт Едвардс из Кембриджского университета впервые осуществил искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.

В 1971 году в Великобритании официально ввели десятичную систему мер и величин.

В 1978 году в Лас-Вегасе Леон Спинкс выиграл бой у Мухаммеда Али и завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 февраля празднует Сретение Господне. Это один из 12 главных церковных праздников в году. Сретение - значит «встреча», встреча с Господом. В народе еще день назвали «Громницы».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, ссориться, убирать, вышивать, стирать, тяжело физически работать. Также нельзя мыться в бане, так как это требует много приготовлений – колоть дрова, носить воду и др. Также не советовали на Сретение отправляться в далекое путешествие. Не оставляйте голодным пса, которого встретите в этот день - если вы накормите его, то весь год будете сытыми. Не отказывайте в милостыне и помощи.

Приметы на 15 февраля

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы в этот месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- день солнечный – год будет урожайным;

- идет снег и ударили морозы – весна будет поздней, дождливой и холодной;

- потеплело - весна будет такой же;

- снег дороги заметает - весна будет поздней и холодной.

15 февраля именины

Именины у Василия.

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Автор: Нана Черная