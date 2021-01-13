Какой праздник 13 января 2021
В этот день в мире отмечаются День случайных попутчиков и День общественного радиовещания.
Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральВ США - День осуществления мечты, День резинового утенка, День без глютена, День наклейки, День десерта «Персик Мельба», Корейско-американский день, День памяти Стивена Фостера, в Индии - Праздник горящих костров, в Мьянме - Каренский Новый год, в Того - День освобождения, в Кабо-Верде - День демократии, в Скандинавии - День святого Кнута, в Литве - День памяти защитников свободы.
Памятные даты 13 января, годовщины и события
В 1840 году на пути из Нью-Йорка в Стонингтон потерпел катастрофу колесный пароход «Лексингтон». В результате возникшего на борту судна пожара погибли 140 человек.
В 1915 году произошло землетрясение близ итальянского Авеццано. Погибли 30 тысяч человек.
В 1957 году компания Wham-O начала выпуск фрисби – летающих дисков.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 13 января чтит память преподобной Мелании или Щедрый Вечер. Также празднуется Старый Новый год. Хозяйки готовят праздничный ужин, который в народе называют щедрым, блюда не являются постными. Еще 13 января по церковному календарю отмечается Васильев вечер (по старому стилю – 31 декабря – канун Нового года). Праздник получил название от имени святого Василия Великого - архиепископа.
Что сегодня нельзя делать
Избегайте ссор и помиритесь со всеми, с кем поругались. Рекомендуется не выносить из дома мусор – вынесите счастье. Нельзя произносить слово «тринадцать», а также считать мелкие монеты.
Приметы на 13 января
Читайте такжеЦерковные праздники в январе 2021: православный календарь на месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- идет снег – к хорошему урожаю;
- ночь ясная - год будет счастливым;
- иней обильно покрыл деревья - к урожаю зерновых;
- оттепель - к теплому лету.
13 января именины
Именины у Мелании, Михаила и Петра.
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