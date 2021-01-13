13 января – 13-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 352 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 13 января 2021

В этот день в мире отмечаются День случайных попутчиков и День общественного радиовещания.

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральВ США - День осуществления мечты, День резинового утенка, День без глютена, День наклейки, День десерта «Персик Мельба», Корейско-американский день, День памяти Стивена Фостера, в Индии - Праздник горящих костров, в Мьянме - Каренский Новый год, в Того - День освобождения, в Кабо-Верде - День демократии, в Скандинавии - День святого Кнута, в Литве - День памяти защитников свободы.

Памятные даты 13 января, годовщины и события

В 1840 году на пути из Нью-Йорка в Стонингтон потерпел катастрофу колесный пароход «Лексингтон». В результате возникшего на борту судна пожара погибли 140 человек.

В 1915 году произошло землетрясение близ итальянского Авеццано. Погибли 30 тысяч человек.

В 1957 году компания Wham-O начала выпуск фрисби – летающих дисков.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 января чтит память преподобной Мелании или Щедрый Вечер. Также празднуется Старый Новый год. Хозяйки готовят праздничный ужин, который в народе называют щедрым, блюда не являются постными. Еще 13 января по церковному календарю отмечается Васильев вечер (по старому стилю – 31 декабря – канун Нового года). Праздник получил название от имени святого Василия Великого - архиепископа.

Что сегодня нельзя делать

Избегайте ссор и помиритесь со всеми, с кем поругались. Рекомендуется не выносить из дома мусор – вынесите счастье. Нельзя произносить слово «тринадцать», а также считать мелкие монеты.

Приметы на 13 января

Читайте такжеЦерковные праздники в январе 2021: православный календарь на месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- идет снег – к хорошему урожаю;

- ночь ясная - год будет счастливым;

- иней обильно покрыл деревья - к урожаю зерновых;

- оттепель - к теплому лету.

13 января именины

Именины у Мелании, Михаила и Петра.

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Автор: Нана Черная