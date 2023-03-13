Православный праздник сегодня - день памяти преподобного Василия Исповедника.

13 марта церковь почитает память преподобного Василия Исповедника. УНИАН рассказывает, кем был святой, а также что можно и нельзя делать в этот день.

Народный праздник 13 марта 2023 называется Василий Капельник.

Церковный праздник 13 марта - день памяти Василия Исповедника

Святой Василий жил в VIII веке. Он оставил все мирское и решил стать монахом. Тогда на престоле царствовал византийский император Лев Исаврянин - известный иконоборец. Василий вместе с учителем Прокопием Декаполитом выступил против императора, поэтому их схватили, подвергли истязаниям и заключили в тюрьму. Там они пробыли до смерти правителя. После освобождения святой Василий мирно жил в молитве и посту, помогая людям прийти к христианству.

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Приметы на 13 марта

В этот день уже полным ходом звучала капель, поэтому в народе день назвали Василий Капельник. По приметам дня судили о погоде и урожае:

если сегодня идет дождь - лето будет теплым, но дождливым;

звонкая капель - будет хороший урожай;

снег на крыше уже растаял - будет оттепель;

солнечный день - год будет плодородным;

если в этот день еще длинные сосульки - потепление будет нескоро;

день пасмурный - ночью придут заморозки.

Также если 13 марта был солнечный день, то, согласно приметам, нужно было выйти на улицу и подышать полной грудью – воздух в этот день считался целебным.

Что нужно делать 13 марта

Считалось, что сегодня нужно как следует поработать на земле - тогда все последующие полевые работы пройдут успешно. В этот день в лесу собирали еловые, сосновые и можжевеловые ветки и несли в дом - их аромат прибавлял здоровья. Также собирали сосновые почки - заваривали в чай. Незамужние девушки в этот день пекли калачи: их ели утром натощак, чтобы в ближайшее время встретить суженого и сыграть свадьбу.

Что сегодня нельзя делать

13 марта запрещалось подметать пол, чтобы не вымести счастье и здоровье за порог. Нельзя громко говорить или ссориться, особенно возле открытого огня, а также бросать в огонь волосы с расчески.

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