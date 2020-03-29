Вербное воскресенье 2020: дата и традиции праздника
Вербное воскресенье каждый год выпадает на разные даты. Всё зависит от того, на какое число в 2020 году выпала Пасха – от этого и зависит, когда будет Вербное воскресенье в 2020 году.
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Вербное воскресенье 2020 приходится на 12 апреля. Этот праздник ежегодно имеет другую дату, но всегда отмечается за неделю до Пасхи.
Вербное воскресенье: история
Еще одно название Вербного воскресенья — Вход Господень в Иерусалим. Оно связано с последним великим чудом, которое совершил Иисус Христос перед распятием.
За день до этого, как рассказывает Евангелие от Иоанна, Иисус воскресил умершего Лазаря с Вифании.
Чудо настолько поразило людей, что в знак уважения они стелили под ноги Иисуса листья пальмового дерева. Пальмовые ветви символизировали победу над смертью.
Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили веточки вербы. Это дерево является символом зарождения новой жизни, поскольку с началом весны первой распускает свои почки.
Вербное воскресенье: традиции
Так как Вербное воскресенье — это один из дней Великого поста, поэтому нужно не забывать об ограничениях в еде.
В этот день церковнослужители советуют задуматься над вопросами веры и истины.
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В Украине в этот день освящают вербу – как символ наступающей весны и возрождения всего живого. После освящения вербными веточками принято не больно хлестать друзей и родню – чтобы изгнать из них всё дурное и добавить телу здоровья. С этой же целью едят вербные почки. Часто при этом приговаривают:
Верба, верба, вербочка,
Золотая вербочка.
А я вербой похлещу,
И скажу присловье:
Верба, дай здоровья!
В отваре с вербными почками принято купать детей, им поят скотину, окропляют дома.
Что нельзя делать на Вербное воскресенье
- заниматься тяжелым трудом;
- ссориться, материться и иным образом провоцировать негатив;
- напиваться;
- есть мясо, яйца, молочные продукты – еще продолжается Великий пост 2020;
- заниматься сексом.
Приметы на Вербное воскресенье 2020
- Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.
- Дует ветер – ждать холодного лета.
- Ударил мороз – год принесет много пшеницы.
- Количество распустившихся сережек также служило показателем будущего урожая.