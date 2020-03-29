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Вербное воскресенье 2020: дата и традиции праздника

07:00, 29 марта 2020
Праздники
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Вербное воскресенье 2020 дата / фото УНИАН

Вербное воскресенье каждый год выпадает на разные даты. Всё зависит от того, на какое число в 2020 году выпала Пасха – от этого и зависит, когда будет Вербное воскресенье в 2020 году.

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Вербное воскресенье 2020 приходится на 12 апреля. Этот праздник ежегодно имеет другую дату, но всегда отмечается за неделю до Пасхи.

Вербное воскресенье: история

Еще одно название Вербного воскресенья — Вход Господень в Иерусалим. Оно связано с последним великим чудом, которое совершил Иисус Христос перед распятием.

За день до этого, как рассказывает Евангелие от Иоанна, Иисус воскресил умершего Лазаря с Вифании.

Чудо настолько поразило людей, что в знак уважения они стелили под ноги Иисуса листья пальмового дерева. Пальмовые ветви символизировали победу над смертью.

Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили веточки вербы. Это дерево является символом зарождения новой жизни, поскольку с началом весны первой распускает свои почки.

Вербное воскресенье традиции / фото УНИАН

Вербное воскресенье: традиции

Так как Вербное воскресенье — это один из дней Великого поста, поэтому нужно не забывать об ограничениях в еде.

В этот день церковнослужители советуют задуматься над вопросами веры и истины.

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В Украине в этот день освящают вербу – как символ наступающей весны и возрождения всего живого. После освящения вербными веточками принято не больно хлестать друзей и родню – чтобы изгнать из них всё дурное и добавить телу здоровья. С этой же целью едят вербные почки. Часто при этом приговаривают:

Верба, верба, вербочка,

Золотая вербочка.

А я вербой похлещу,

И скажу присловье:

Верба, дай здоровья!

В отваре с вербными почками принято купать детей, им поят скотину, окропляют дома.

Приметы на Вербное воскресенье 2020 / фото tOrange.biz

Что нельзя делать на Вербное воскресенье

  • заниматься тяжелым трудом;
  • ссориться, материться и иным образом провоцировать негатив;
  • напиваться;
  • есть мясо, яйца, молочные продукты – еще продолжается Великий пост 2020;
  • заниматься сексом.

Приметы на Вербное воскресенье 2020

  • Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.
  • Дует ветер – ждать холодного лета.
  • Ударил мороз – год принесет много пшеницы.
  • Количество распустившихся сережек также служило показателем будущего урожая.

Вербное воскресенье 2020: видео

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Теги: #Пасха#Вербное воскресение