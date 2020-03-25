Благовещение Пресвятой Богородицы: красивые поздравительные открытки и пожелания в стихах и прозе
Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – это один из самых главных праздников в церковном календаре, дата которого не меняется. Ежегодно он празднуется в один и тот же день.
Так, католическая церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы сегодня, 25 марта, а в православии этот праздник приходится на 7 апреля.
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Название праздника трактуется как "благая" или "добрая" весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть – что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа. Появление ангела к Марии описанная евангелистом Лукой: "Радуйся Благодатная! – произнес Гавриил. – Господь с Тобой! Благословенна Ты между женами". "Раба Господня: да будет мне по слову твоему", – ответила ему на это Мария.
УНИАН собрал красивые поздравления и душевные открытки со светлым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.
Открытки и стихотворные поздравления с Благовещением
***
Благовещение пришло,
Радость людям принесло.
Пусть же повезет и вам!
По поступкам и делам
Пусть за все Господь воздаст,
И удачи море даст,
Пусть любовь и счастье будет,
Чтобы радовались люди.
***
Пусть Благовещение-праздник,
Наполнит наши сердца
Любовью к ближнему своему,
Искренней верой в творца!
Мира в наши дома,
Покоя в души человеческие,
Здоровья крепкого –
Как у лещины-орешки,
Чтобы замыслы сбылись все!
***
С Благовещением поздравляю.
Мира вам в душе желаю,
Ведь в этот день Гавриил
Марии Деве возвестил,
Что будет сын ее от Бога,
И такая ее теперь дорога.
***
Пусть будет этот день весны
Для Вас особенно чудесным,
И полным ясной глубины,
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут жаркими глаза,
И будут радостными вести!
***
С Благовещением поздравляю!
Всего светлого и доброго желаю!
Мира в доме, веры святой
И любви беззаветной большой!
Благовещение пришло,
Нам улыбки принесло.
С этим теплым ветерком
Пусть придет удача в дом.
Пусть мечты осуществит,
И здоровьем наградит.
Мы желаем вам добра,
Чтобы любовь всегда цвела.
***
Благую весть Гавриил
Принес к Марии,
Богородицей ей быть, –
Матерью Мессии.
Поэтому поздравляю я тебя
С праздником этим чудесным
Пусть душа твоя цветет
А жизнь будет весомой!
***
Праздник Благовещения пришел к нам,
Вас приветствую, друзья, в весеннее время!
Благая весть пришла в этот знаменательный день,
А за ним наступит потом Пасха.
Возвестил Архангел, что она "жена",
Богом избрана Мария Пресвятая,
И она услышала из священных уст,
Что родит сына и назовет Иисус.
Добрая весть и радость для всех людей –
Освобождение от смерти в этот знаменательный день!
Пусть живет в сердце радость и добро,
Вера в Бога прорастает, как святое зерно!
***
С Благовещением вас
Я сегодня поздравляю.
И поставить свечку
За Иисуса молю.
Пусть горит и не гаснет,
Пусть молитва звучит.
И от зла и обиды
Пусть Господь защитит.
Поздравления с Благовещением в прозе и картинках
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Сегодня – праздник, Благовещение, и мне хочется пожелать вам верить в чудо, ведь именно эта вера окрыляет и толкает на подвиги. Пусть в вашей жизни будет как можно больше теплых слов, искренних улыбок, пусть не придет разочарование, а удача всегда улыбается вам! С праздником, от всей души!
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Поздравляю с великим праздником Благовещения! Говорят, что в этот день даже птицы гнезда не вьют, поэтому желаю и тебе духовно отдохнуть!
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Светлый и чистый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы пусть окутает ваш дом теплом и лаской. Молитесь сегодня особенно искренне, Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и счастья вам!
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Хочу поздравить тебя с великим православным праздником – Благовещением. Пусть благодать Девы Марии и Господа всегда помогает тебе, хранит тебя от злого, от бед и несчастий, от всего плохого и одарит тебя своей любовью, добротой и небесным теплом.
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Прими от меня наилучшие пожелания в светлый день Благовещения! Пусть радостная и счастливая жизнь будет щедрой на тепло и добро, пусть все случается вовремя и с благословения Божьего, и пусть рядом с тобой будут только самые близкие люди!
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Поздравляю тебя с Благовещением и хочу пожелать никогда не грустить, не переживать по пустякам, ценить своих близких и почаще радовать их благими вестями. Пусть настроение будет отличным, а душа поет от радости и предсказание приятных событий!