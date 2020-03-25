Благовещение Пресвятой Богородицы: красивые поздравительные открытки и пожелания в стихах и прозе

Лучшие поздравления и душевные открытки со светлым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.

Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – это один из самых главных праздников в церковном календаре, дата которого не меняется. Ежегодно он празднуется в один и тот же день.

Так, католическая церковь отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы сегодня, 25 марта, а в православии этот праздник приходится на 7 апреля.

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Название праздника трактуется как "благая" или "добрая" весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть – что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа. Появление ангела к Марии описанная евангелистом Лукой: "Радуйся Благодатная! – произнес Гавриил. – Господь с Тобой! Благословенна Ты между женами". "Раба Господня: да будет мне по слову твоему", – ответила ему на это Мария.

УНИАН собрал красивые поздравления и душевные открытки со светлым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.

Открытки и стихотворные поздравления с Благовещением

***

Благовещение пришло,

Радость людям принесло.

Пусть же повезет и вам!

По поступкам и делам

Пусть за все Господь воздаст,

И удачи море даст,

Пусть любовь и счастье будет,

Чтобы радовались люди.

***

Пусть Благовещение-праздник,

Наполнит наши сердца

Любовью к ближнему своему,

Искренней верой в творца!

Мира в наши дома,

Покоя в души человеческие,

Здоровья крепкого –

Как у лещины-орешки,

Чтобы замыслы сбылись все!

***

С Благовещением поздравляю.

Мира вам в душе желаю,

Ведь в этот день Гавриил

Марии Деве возвестил,

Что будет сын ее от Бога,

И такая ее теперь дорога.

***

Пусть будет этот день весны

Для Вас особенно чудесным,

И полным ясной глубины,

И пряных запахов древесных.

Пусть алый цвет и бирюза

Рождают праздничность и песни,

Пусть будут жаркими глаза,

И будут радостными вести!

***

С Благовещением поздравляю!

Всего светлого и доброго желаю!

Мира в доме, веры святой

И любви беззаветной большой!

Благовещение пришло,

Нам улыбки принесло.

С этим теплым ветерком

Пусть придет удача в дом.

Пусть мечты осуществит,

И здоровьем наградит.

Мы желаем вам добра,

Чтобы любовь всегда цвела.

***

Благую весть Гавриил

Принес к Марии,

Богородицей ей быть, –

Матерью Мессии.

Поэтому поздравляю я тебя

С праздником этим чудесным

Пусть душа твоя цветет

А жизнь будет весомой!

***

Праздник Благовещения пришел к нам,

Вас приветствую, друзья, в весеннее время!

Благая весть пришла в этот знаменательный день,

А за ним наступит потом Пасха.

Возвестил Архангел, что она "жена",

Богом избрана Мария Пресвятая,

И она услышала из священных уст,

Что родит сына и назовет Иисус.

Добрая весть и радость для всех людей –

Освобождение от смерти в этот знаменательный день!

Пусть живет в сердце радость и добро,

Вера в Бога прорастает, как святое зерно!

***

С Благовещением вас

Я сегодня поздравляю.

И поставить свечку

За Иисуса молю.

Пусть горит и не гаснет,

Пусть молитва звучит.

И от зла и обиды

Пусть Господь защитит.

Поздравления с Благовещением в прозе и картинках

***

Сегодня – праздник, Благовещение, и мне хочется пожелать вам верить в чудо, ведь именно эта вера окрыляет и толкает на подвиги. Пусть в вашей жизни будет как можно больше теплых слов, искренних улыбок, пусть не придет разочарование, а удача всегда улыбается вам! С праздником, от всей души!

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Поздравляю с великим праздником Благовещения! Говорят, что в этот день даже птицы гнезда не вьют, поэтому желаю и тебе духовно отдохнуть!

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Светлый и чистый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы пусть окутает ваш дом теплом и лаской. Молитесь сегодня особенно искренне, Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и счастья вам!

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Хочу поздравить тебя с великим православным праздником – Благовещением. Пусть благодать Девы Марии и Господа всегда помогает тебе, хранит тебя от злого, от бед и несчастий, от всего плохого и одарит тебя своей любовью, добротой и небесным теплом.

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Прими от меня наилучшие пожелания в светлый день Благовещения! Пусть радостная и счастливая жизнь будет щедрой на тепло и добро, пусть все случается вовремя и с благословения Божьего, и пусть рядом с тобой будут только самые близкие люди!

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Поздравляю тебя с Благовещением и хочу пожелать никогда не грустить, не переживать по пустякам, ценить своих близких и почаще радовать их благими вестями. Пусть настроение будет отличным, а душа поет от радости и предсказание приятных событий!