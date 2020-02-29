Церковные праздники в марте 2020: православный календарь на месяц
Православный календарь на март 2020 года показывает, что первый месяц весны очень богат на религиозные события.
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В марте, в частности, начинается Великий пост – самый важный и самый строгий из всех в христианстве. Он является подготовкой верующих к празднованию главного праздника богослужебного года – Светлого Христова Воскресения, или Пасхи.
Перед тем будет Прощеное воскресенье, когда православные христиане просят друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.
Церковный календарь на март 2020 год поможет не пропустить большие и значимые православные даты, а также укажет, когда начинается Великий пост.
Православные праздники в марте 2020: календарь
- 1 марта – Прощеное воскресенье, заговенье на Великий пост; великомученика Феодора Тирона; священномученика и чудотворца Ермогена
- 2 марта – начало Великого поста; святителя Льва папы Римского; преподобного Космы Яхромского; святого Агапита исповедника
- 3 марта – апостолов Архипа, Филимонa и мученицы равноапостольной Апфии; преподобного Феодора Санаксарского
- 4 марта – преподобного Льва епископа Катанского и преподобномучеников Валаамских
- 5 марта – преподобного Тимофея в Символех; святителя Евстафия архиепископа Антиохийского; иконы Божией Матери Козельщанской
- 6 марта – обретение мощей мучеников, иже во Евгении; мучеников Маврикия и 70-ти воинов; преподобного исповедника Афанасия Павлопетрийского
- 7 марта – великомученика Феодора Тирона; священномученика Поликарпа; обретение мощей блаженной Матроны Московской; иконы Божией Матери "Рождество Пресвятой Богородицы "Сокольская"
- 8 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи; иконы Божией Матери Кипрской
- 9 марта – святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского
- 10 марта – святого Порфирия Газского; иконы Божией Матери Межетской
- 11 марта – преподобного Прокопия Декаполита, исповедника
- 12 марта – преподобного Василия Декаполита; священномученика Арсения
- 13 марта – преподобного Кассиана Римлянина; иконы Божией Матери "Девпетерувская"
- 14 марта – день памяти преподобномученицы Евдокии; поминовение усопших
- 15 марта – святителя Арсения; иконы Божией Матери "Державная"
- 16 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; преподобной Пиамы девы; икон Божией Матери Волоколамской, "Знамение" Златоустовской
- 17 марта – благоверного князя Даниила Московского
- 18 марта – мученика Конона Исаврийского; обретение мощей благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев; иконы Божией Матери "Воспитание"
- 19 марта – мучеников 42-х ао Аморрее; икон Божией Матери "Ченстоховская", "Шестоковская", "Благодатное Небо"
- 20 марта – священномучеников, в Херсонесе епископствовавших; иконы Божией Матери "Споручница грешных"
- 21 марта – преподобного Феофилакта исповедника; иконы Божией Матери "Знамение"
- 22 марта – праздник 40 мучеников Севастийских или День всех святых
- 23 марта – мучеников Кондрата и иже с ним
- 24 марта – святителя Софрония, патриарха Иерусалимского; святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца
- 25 марта – преподобного Феофана исповедника; святителя Григория Двоеслова, папы Римского; преподобного Симеона Нового Богослова; иконы Божией Матери Лиддской
- 26 марта – перенесения мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского; иконы Богородицы Молдавской
- 27 марта – преподобного Венедикта Нурсийского; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси; икон Богородицы Феодоровской
- 28 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников; поминовение усопших
- 29 марта – преподобного Иоанна Лествичника; мученика Савина Ермопольского
- 30 марта – преподобного Алексия, человека Божия, преподобного Макария чудотворца
- 31 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского
Ранее УНИАН рассказывал о праздниках и выходных днях в марте 2020 года. Так, в марте текущего года украинцев ожидает 21 рабочий день, а также 10 выходных, один из которых будет благодаря государственному празднику.