Церковные праздники в марте 2020: православный календарь на месяц

С приходом весеннего тепла у верующих, в частности, начнется Великий пост, который продлится до Пасхи.

Православный календарь на март 2020 года показывает, что первый месяц весны очень богат на религиозные события.

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В марте, в частности, начинается Великий пост – самый важный и самый строгий из всех в христианстве. Он является подготовкой верующих к празднованию главного праздника богослужебного года – Светлого Христова Воскресения, или Пасхи.

Перед тем будет Прощеное воскресенье, когда православные христиане просят друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.

Церковный календарь на март 2020 год поможет не пропустить большие и значимые православные даты, а также укажет, когда начинается Великий пост.

Православные праздники в марте 2020: календарь

1 марта – Прощеное воскресенье, заговенье на Великий пост; великомученика Феодора Тирона; священномученика и чудотворца Ермогена

– Прощеное воскресенье, заговенье на Великий пост; великомученика Феодора Тирона; священномученика и чудотворца Ермогена 2 марта – начало Великого поста; святителя Льва папы Римского; преподобного Космы Яхромского; святого Агапита исповедника

– начало Великого поста; святителя Льва папы Римского; преподобного Космы Яхромского; святого Агапита исповедника 3 марта – апостолов Архипа, Филимонa и мученицы равноапостольной Апфии; преподобного Феодора Санаксарского

– апостолов Архипа, Филимонa и мученицы равноапостольной Апфии; преподобного Феодора Санаксарского 4 марта – преподобного Льва епископа Катанского и преподобномучеников Валаамских

– преподобного Льва епископа Катанского и преподобномучеников Валаамских 5 марта – преподобного Тимофея в Символех; святителя Евстафия архиепископа Антиохийского; иконы Божией Матери Козельщанской

– преподобного Тимофея в Символех; святителя Евстафия архиепископа Антиохийского; иконы Божией Матери Козельщанской 6 марта – обретение мощей мучеников, иже во Евгении; мучеников Маврикия и 70-ти воинов; преподобного исповедника Афанасия Павлопетрийского

– обретение мощей мучеников, иже во Евгении; мучеников Маврикия и 70-ти воинов; преподобного исповедника Афанасия Павлопетрийского 7 марта – великомученика Феодора Тирона; священномученика Поликарпа; обретение мощей блаженной Матроны Московской; иконы Божией Матери "Рождество Пресвятой Богородицы "Сокольская"

– великомученика Феодора Тирона; священномученика Поликарпа; обретение мощей блаженной Матроны Московской; иконы Божией Матери "Рождество Пресвятой Богородицы "Сокольская" 8 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи; иконы Божией Матери Кипрской

– первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи; иконы Божией Матери Кипрской 9 марта – святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского

– святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского 10 марта – святого Порфирия Газского; иконы Божией Матери Межетской

– святого Порфирия Газского; иконы Божией Матери Межетской 11 марта – преподобного Прокопия Декаполита, исповедника

– преподобного Прокопия Декаполита, исповедника 12 марта – преподобного Василия Декаполита; священномученика Арсения

– преподобного Василия Декаполита; священномученика Арсения 13 марта – преподобного Кассиана Римлянина; иконы Божией Матери "Девпетерувская"

– преподобного Кассиана Римлянина; иконы Божией Матери "Девпетерувская" 14 марта – день памяти преподобномученицы Евдокии; поминовение усопших

– день памяти преподобномученицы Евдокии; поминовение усопших 15 марта – святителя Арсения; иконы Божией Матери "Державная"

– святителя Арсения; иконы Божией Матери "Державная" 16 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; преподобной Пиамы девы; икон Божией Матери Волоколамской, "Знамение" Златоустовской

– мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; преподобной Пиамы девы; икон Божией Матери Волоколамской, "Знамение" Златоустовской 17 марта – благоверного князя Даниила Московского

18 марта – мученика Конона Исаврийского; обретение мощей благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев; иконы Божией Матери "Воспитание"

– мученика Конона Исаврийского; обретение мощей благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев; иконы Божией Матери "Воспитание" 19 марта – мучеников 42-х ао Аморрее; икон Божией Матери "Ченстоховская", "Шестоковская", "Благодатное Небо"

– мучеников 42-х ао Аморрее; икон Божией Матери "Ченстоховская", "Шестоковская", "Благодатное Небо" 20 марта – священномучеников, в Херсонесе епископствовавших; иконы Божией Матери "Споручница грешных"

– священномучеников, в Херсонесе епископствовавших; иконы Божией Матери "Споручница грешных" 21 марта – преподобного Феофилакта исповедника; иконы Божией Матери "Знамение"

– преподобного Феофилакта исповедника; иконы Божией Матери "Знамение" 22 марта – праздник 40 мучеников Севастийских или День всех святых

– праздник 40 мучеников Севастийских или День всех святых 23 марта – мучеников Кондрата и иже с ним

– мучеников Кондрата и иже с ним 24 марта – святителя Софрония, патриарха Иерусалимского; святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца

– святителя Софрония, патриарха Иерусалимского; святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца 25 марта – преподобного Феофана исповедника; святителя Григория Двоеслова, папы Римского; преподобного Симеона Нового Богослова; иконы Божией Матери Лиддской

– преподобного Феофана исповедника; святителя Григория Двоеслова, папы Римского; преподобного Симеона Нового Богослова; иконы Божией Матери Лиддской 26 марта – перенесения мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского; иконы Богородицы Молдавской

– перенесения мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского; иконы Богородицы Молдавской 27 марта – преподобного Венедикта Нурсийского; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси; икон Богородицы Феодоровской

– преподобного Венедикта Нурсийского; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси; икон Богородицы Феодоровской 28 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников; поминовение усопших

– мученика Агапия и с ним семи мучеников; поминовение усопших 29 марта – преподобного Иоанна Лествичника; мученика Савина Ермопольского

– преподобного Иоанна Лествичника; мученика Савина Ермопольского 30 марта – преподобного Алексия, человека Божия, преподобного Макария чудотворца

– преподобного Алексия, человека Божия, преподобного Макария чудотворца 31 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского

Ранее УНИАН рассказывал о праздниках и выходных днях в марте 2020 года. Так, в марте текущего года украинцев ожидает 21 рабочий день, а также 10 выходных, один из которых будет благодаря государственному празднику.