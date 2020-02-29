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Церковные праздники в марте 2020: православный календарь на месяц

08:44, 29 февраля 2020
Праздники
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Церковные праздники в марте 2020 / фото УНИАН

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В марте, в частности, начинается Великий пост – самый важный и самый строгий из всех в христианстве. Он является подготовкой верующих к празднованию главного праздника богослужебного года – Светлого Христова Воскресения, или Пасхи.

Перед тем будет Прощеное воскресенье, когда православные христиане просят друг у друга прощения за все причиненные за год неприятности и обиды.

Церковный календарь на март 2020 год поможет не пропустить большие и значимые православные даты, а также укажет, когда начинается Великий пост.

Православные праздники в марте 2020: календарь

  • 1 марта – Прощеное воскресенье, заговенье на Великий пост; великомученика Феодора Тирона; священномученика и чудотворца Ермогена
  • 2 марта – начало Великого поста; святителя Льва папы Римского; преподобного Космы Яхромского; святого Агапита исповедника
  • 3 марта – апостолов Архипа, Филимонa и мученицы равноапостольной Апфии; преподобного Феодора Санаксарского
  • 4 марта – преподобного Льва епископа Катанского и преподобномучеников Валаамских
  • 5 марта – преподобного Тимофея в Символех; святителя Евстафия архиепископа Антиохийского; иконы Божией Матери Козельщанской
  • 6 марта – обретение мощей мучеников, иже во Евгении; мучеников Маврикия и 70-ти воинов; преподобного исповедника Афанасия Павлопетрийского
  • 7 марта – великомученика Феодора Тирона; священномученика Поликарпа; обретение мощей блаженной Матроны Московской; иконы Божией Матери "Рождество Пресвятой Богородицы "Сокольская"
  • 8 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи; иконы Божией Матери Кипрской
  • 9 марта – святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского
  • 10 марта – святого Порфирия Газского; иконы Божией Матери Межетской
  • 11 марта – преподобного Прокопия Декаполита, исповедника
  • 12 марта – преподобного Василия Декаполита; священномученика Арсения
  • 13 марта – преподобного Кассиана Римлянина; иконы Божией Матери "Девпетерувская"
  • 14 марта – день памяти преподобномученицы Евдокии; поминовение усопших
  • 15 марта – святителя Арсения; иконы Божией Матери "Державная"
  • 16 марта – мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска; преподобной Пиамы девы; икон Божией Матери Волоколамской, "Знамение" Златоустовской
  • 17 марта – благоверного князя Даниила Московского
Православный календарь на март 2020 / фото: qulady.ru
  • 18 марта – мученика Конона Исаврийского; обретение мощей благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев; иконы Божией Матери "Воспитание"
  • 19 марта – мучеников 42-х ао Аморрее; икон Божией Матери "Ченстоховская", "Шестоковская", "Благодатное Небо"
  • 20 марта – священномучеников, в Херсонесе епископствовавших; иконы Божией Матери "Споручница грешных"
  • 21 марта – преподобного Феофилакта исповедника; иконы Божией Матери "Знамение"
  • 22 марта – праздник 40 мучеников Севастийских или День всех святых
  • 23 марта – мучеников Кондрата и иже с ним
  • 24 марта – святителя Софрония, патриарха Иерусалимского; святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца
  • 25 марта – преподобного Феофана исповедника; святителя Григория Двоеслова, папы Римского; преподобного Симеона Нового Богослова; иконы Божией Матери Лиддской
  • 26 марта – перенесения мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского; иконы Богородицы Молдавской
  • 27 марта – преподобного Венедикта Нурсийского; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси; икон Богородицы Феодоровской
  • 28 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников; поминовение усопших
  • 29 марта – преподобного Иоанна Лествичника; мученика Савина Ермопольского
  • 30 марта – преподобного Алексия, человека Божия, преподобного Макария чудотворца
  • 31 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского

Ранее УНИАН рассказывал о праздниках и выходных днях в марте 2020 года. Так, в марте текущего года украинцев ожидает 21 рабочий день, а также 10 выходных, один из которых будет благодаря государственному празднику.

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Теги: #праздники#календарь