Праздники в марте 2020: календарь на месяц
В марте 2020 года есть множество разнообразных праздников на любой вкус, в том числе довольно необычных и малоизвестных.
Читайте такжеСамая вкусная творожная запеканка – как приготовить
Так, уже традиционно в этом месяце в Украине будут отмечать один из главных весенних праздников и при этом единственный официальный государственный праздник первого весеннего месяца – Международный женский день.
Благодаря данному празднику у украинцев будет дополнительный день для отдыха. Поскольку в этом году праздник 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта, автоматически становится выходным днем. Следовательно, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 марта.
Праздники в марте 2020 года
- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета
- 2 марта – начало Великого поста
- 3 марта – Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя
- 6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой
- 8 марта – Международный женский день
- 9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея (World DJ Day)
- 10 марта – еврейский праздник Пурим (с вечера 9-го до вечера 10 марта)
- 13 марта – Всемирный день сна
- 14 марта – День украинского добровольца, День землеустроителя Украины, Международный день числа "Пи"
- 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 17 марта – День святого Патрика, День мобилизационного работника
- 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины
- 19 марта – Международный день клиента
- 20 марта – День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья
- 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника
- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
- 23 марта – Всемирный день метеоролога
- 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
- 25 марта – День службы безопасности Украины
- 26 марта – День Национальной гвардии Украины
- 27 марта – Международный день театра
- 28 марта – Час Земли
- 29 марта – переход на летнее время в ночь с 29 на 30 марта)
- 31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа)
Выходные и рабочие дни в марте 2020
В марте этого года украинцев ожидает 21 рабочий день и 10 выходных. В частности, в Украине будет 9 традиционных выходных (суббота и воскресенье), а также еще один дополнительный день для отдыха благодаря празднику 8 марта.