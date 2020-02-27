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Праздники в марте 2020: календарь на месяц

07:01, 27 февраля 2020
Праздники
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Праздники в марте 2020 года / фото: pixabay.com

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Так, уже традиционно в этом месяце в Украине будут отмечать один из главных весенних праздников и при этом единственный официальный государственный праздник первого весеннего месяца – Международный женский день.

Благодаря данному празднику у украинцев будет дополнительный день для отдыха. Поскольку в этом году праздник 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта, автоматически становится выходным днем. Следовательно, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 марта.

Праздники в марте 2020 года

  • 1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета
  • 2 марта – начало Великого поста
  • 3 марта – Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя
  • 6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой
  • 8 марта – Международный женский день
  • 9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея (World DJ Day)
  • 10 марта – еврейский праздник Пурим (с вечера 9-го до вечера 10 марта)
  • 13 марта – Всемирный день сна
  • 14 марта – День украинского добровольца, День землеустроителя Украины, Международный день числа "Пи"
  • 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
Государственные праздники в марте 2020 / фото: Shutterstock
  • 17 марта – День святого Патрика, День мобилизационного работника
  • 18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины
  • 19 марта – Международный день клиента
  • 20 марта – День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья
  • 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
  • 23 марта – Всемирный день метеоролога
  • 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
  • 25 марта – День службы безопасности Украины
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины
  • 27 марта – Международный день театра
  • 28 марта – Час Земли
  • 29 марта – переход на летнее время в ночь с 29 на 30 марта)
  • 31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа)

Выходные и рабочие дни в марте 2020

В марте этого года украинцев ожидает 21 рабочий день и 10 выходных. В частности, в Украине будет 9 традиционных выходных (суббота и воскресенье), а также еще один дополнительный день для отдыха благодаря празднику 8 марта.

Праздничные и рабочие дни – календарь на март 2020 / фото: deladomashnie.ru

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Теги: #праздники#8 марта#март