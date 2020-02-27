Праздники в марте 2020: календарь на месяц

Одним из самых примечательных и единственным официальным государственным праздником в первый месяц весны будет – 8 марта.

В марте 2020 года есть множество разнообразных праздников на любой вкус, в том числе довольно необычных и малоизвестных.

Читайте такжеСамая вкусная творожная запеканка – как приготовить

Так, уже традиционно в этом месяце в Украине будут отмечать один из главных весенних праздников и при этом единственный официальный государственный праздник первого весеннего месяца – Международный женский день.

Благодаря данному празднику у украинцев будет дополнительный день для отдыха. Поскольку в этом году праздник 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 9 марта, автоматически становится выходным днем. Следовательно, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 марта.

Праздники в марте 2020 года

1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета

2 марта – начало Великого поста

3 марта – Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой

8 марта – Международный женский день

9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея (World DJ Day)

10 марта – еврейский праздник Пурим (с вечера 9-го до вечера 10 марта)

13 марта – Всемирный день сна

14 марта – День украинского добровольца, День землеустроителя Украины, Международный день числа "Пи"

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

17 марта – День святого Патрика, День мобилизационного работника

18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины

19 марта – Международный день клиента

20 марта – День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

23 марта – Всемирный день метеоролога

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом

25 марта – День службы безопасности Украины

26 марта – День Национальной гвардии Украины

27 марта – Международный день театра

28 марта – Час Земли

29 марта – переход на летнее время в ночь с 29 на 30 марта)

31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа)

Выходные и рабочие дни в марте 2020

В марте этого года украинцев ожидает 21 рабочий день и 10 выходных. В частности, в Украине будет 9 традиционных выходных (суббота и воскресенье), а также еще один дополнительный день для отдыха благодаря празднику 8 марта.