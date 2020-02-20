20 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

20 февраля - 51-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 314 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 20 февраля 2020

В этот день мир празднует Всемирный день социальной справедливости, Международный день курильщиков трубки и Всемирный день управления информацией.

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В США отмечают День президентов, День любви к своему питомцу, День яблока и День вишневого пирога, в Армении – День добрых дел и национального долга, в Аргентине – День битвы при Сальте, в Венесуэле – День федерации.

Памятные даты 20 февраля, годовщины и события

В 395 году в Вифлееме был основан первый в истории женский монастырь.

В 1666 году был основан Монреаль – один из крупнейших канадских городов.

В 1872 году в США был запатентован электрический лифт.

В 1872 году в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.

В 1940 году на экранах впервые появилась знаменитая мультяшная пара – Том и Джерри.

В 1943 году на кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин.

В 1962 году через 10 месяцев после Юрия Гагарина Джон Гленн первым из американцев совершил полет в космос. На космическом корабле «Френдшип-7» он за четыре часа пятьдесят пять минут трижды облетел Землю.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 февраля чтит память преподобного Луки Элландского. В народе день святого Луки считали поминальным. Принято было ходить в церковь, молиться за усопших, посещать их могилы.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеМасленица 2020: когда отмечают, история и традиции праздникаНа Луки нельзя справлять свадьбу. Заключение брака 20 февраля - плохой знак. Не желательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки - это сулит неприятности.

Приметы на 20 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- солнце на закате окрашивается в красный цвет - лето будет прохладным;

– ветер обещает хороший урожай зерновых культур.

20 февраля именины

Именины у Луки, Парфения, Петра, Александра и Алексея.