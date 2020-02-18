Великий пост 2020: как питаться и чего нельзя делать (видео)

Цель поста – очищение души через молитву и ограничения в еде.

Пасхальный пост является самым строгим и самым главным постом, в период которого стоит воздерживаться от веселья, радости и уделить время на духовное развитие.

Начало Великого поста в 2020 году начнется в понедельник 2 марта, а завершится в субботу 18 апреля. Пасху христиане будут отмечать 19 апреля.

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Общая продолжительность Великого поста составляет 48 дней. Начинает пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает Страстная седмица (последняя неделя перед Пасхой). Великий пост начинается за семь недель до Воскресения Христова.

Цель поста – очищение души через молитву и ограничения в еде.

В пост нельзя есть: мясо, яйца, молочные продукты, употреблять алкоголь.

На Великий пост приходятся несколько православных праздников: Благовещение, Лазарева суббота и Вербное воскресенье. В эти дни разрешается рыба, можно выпить бокал красного вина.

Не придерживаться поста разрешается беременным женщинам, воинам, тяжелобольным и детям до 12 лет.

Также во время поста следует воздержаться от интимной близости, шумных вечеринок и конфликтов.

В светлый праздник Христова Воскресения можно употреблять любые блюда и продукты, однако к привычному рациону нужно возвращаться очень тщательно.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2020 года будут 9 выходных дней (суббота и воскресенье) и один государственный праздник – 8 марта. Поскольку Международный женский день выпадает на воскресенье, выходной день переносится на понедельник. Следовательно, мы будем отдыхать три дня подряд – с 7 по 9 марта.