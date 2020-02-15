Выходные и праздники в марте 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)
07:01, 15 февраля 2020Праздники
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Первый весенний месяц порадует украинцев 10 выходными днями, в частности, благодаря празднику 8 марта.
Выходные и праздники в марте 2020 / pic2.me
В первый месяц весны – март – украинцев ожидает 21 рабочий день. В то же время, кроме длинных дней и хорошей погоды, в марте благодаря государственным праздникам у украинцев будет дополнительный выходной.
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Так, в марте будут 9 выходных дней (суббота и воскресенье) и один государственный праздник – 8 марта. Поскольку Международный женский день приходится на воскресенье, выходной день переносится на понедельник. Следовательно, мы будем отдыхать три дня подряд – с 7 по 9 марта.
Таким образом, в первый весенний месяц украинцы получат 10 выходных дней.
Праздничные даты в марте 2020 года
- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета
- 2 марта – начало Великого поста
- 3 марта – Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя
- 6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой
- 8 марта – Международный женский день
- 9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея (World DJ Day)
- 10 марта – еврейский праздник Пурим (с вечера 9-го к вечеру 10 марта)
- 13 марта – Всемирный день сна
- 14 марта – День украинского добровольца, День землеустроителя Украины, Международный день числа "Пи"
- 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
- 17 марта – День святого Патрика, День мобилизационного работника
Когда и сколько будут отдыхать украинцы в марте 2020 / фото: pinterest.com
- 18 марта – День работника налоговой тa таможенной службы Украины
- 19 марта – Международный день клиента
- 20 марта – День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья
- 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации Международный день лесов, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника
- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
- 23 марта – Всемирный день метеоролога
- 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом
- 25 марта – День службы безопасности Украины
- 26 марта – День Национальной гвардии Украины
- 27 марта – Международный день театра
- 28 марта – Час Земли
- 29 марта – переход на летнее время (в ночь с 29 на 30 марта)
- 31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа)
Календар на березень 2020
Календарь на март 2020 – выходные и праздничные дни / newsment.ru
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