Выходные и праздники в марте 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)

Первый весенний месяц порадует украинцев 10 выходными днями, в частности, благодаря празднику 8 марта.

В первый месяц весны – март – украинцев ожидает 21 рабочий день. В то же время, кроме длинных дней и хорошей погоды, в марте благодаря государственным праздникам у украинцев будет дополнительный выходной.

Читайте такжеВеликий пост-2020: когда начинается, что нельзя делать и есть

Так, в марте будут 9 выходных дней (суббота и воскресенье) и один государственный праздник – 8 марта. Поскольку Международный женский день приходится на воскресенье, выходной день переносится на понедельник. Следовательно, мы будем отдыхать три дня подряд – с 7 по 9 марта.

Таким образом, в первый весенний месяц украинцы получат 10 выходных дней.

Праздничные даты в марте 2020 года

1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета

2 марта – начало Великого поста

3 марта – Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой

8 марта – Международный женский день

9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея (World DJ Day)

10 марта – еврейский праздник Пурим (с вечера 9-го к вечеру 10 марта)

13 марта – Всемирный день сна

14 марта – День украинского добровольца, День землеустроителя Украины, Международный день числа "Пи"

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

17 марта – День святого Патрика, День мобилизационного работника

18 марта – День работника налоговой тa таможенной службы Украины

19 марта – Международный день клиента

20 марта – День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации Международный день лесов, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

23 марта – Всемирный день метеоролога

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом

25 марта – День службы безопасности Украины

26 марта – День Национальной гвардии Украины

27 марта – Международный день театра

28 марта – Час Земли

29 марта – переход на летнее время (в ночь с 29 на 30 марта)

31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа)

Календар на березень 2020