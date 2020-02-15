Выходные и праздники в марте 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)

07:01, 15 февраля 2020
Праздники
31 0
Выходные и праздники в марте 2020 / pic2.me

В первый месяц весны – март – украинцев ожидает 21 рабочий день. В то же время, кроме длинных дней и хорошей погоды, в марте благодаря государственным праздникам у украинцев будет дополнительный выходной.

Читайте такжеВеликий пост-2020: когда начинается, что нельзя делать и есть

Так, в марте будут 9 выходных дней (суббота и воскресенье) и один государственный праздник – 8 марта. Поскольку Международный женский день приходится на воскресенье, выходной день переносится на понедельник. Следовательно, мы будем отдыхать три дня подряд – с 7 по 9 марта.

Таким образом, в первый весенний месяц украинцы получат 10 выходных дней.

Праздничные даты в марте 2020 года

  • 1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета
  • 2 марта – начало Великого поста
  • 3 марта – Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя
  • 6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой
  • 8 марта – Международный женский день
  • 9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея (World DJ Day)
  • 10 марта – еврейский праздник Пурим (с вечера 9-го к вечеру 10 марта)
  • 13 марта – Всемирный день сна
  • 14 марта – День украинского добровольца, День землеустроителя Украины, Международный день числа "Пи"
  • 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
  • 17 марта – День святого Патрика, День мобилизационного работника
Когда и сколько будут отдыхать украинцы в марте 2020 / фото: pinterest.com
  • 18 марта – День работника налоговой тa таможенной службы Украины
  • 19 марта – Международный день клиента
  • 20 марта – День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья
  • 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации Международный день лесов, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
  • 23 марта – Всемирный день метеоролога
  • 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом
  • 25 марта – День службы безопасности Украины
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины
  • 27 марта – Международный день театра
  • 28 марта – Час Земли
  • 29 марта – переход на летнее время (в ночь с 29 на 30 марта)
  • 31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа)

Календар на березень 2020

Календарь на март 2020 – выходные и праздничные дни / newsment.ru
 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #праздники#выходные#8 марта#март