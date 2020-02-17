17 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

17 февраля - 48-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 317 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 17 февраля 2020

В этот день мир празднует День спонтанного проявления доброты, Всемирный день человеческого духа и День построения воздушных замков.

Читайте такжеПравославная церковь призвала праздновать День святого Валентина 12 августаВ Польше отмечают День кота, в США - День капусты, Президентский день, День чемпионата крабовых гонок, в Косово - День независимости, в Ливии - День революции, в Канаде - День наследия.

Памятные даты 17 февраля, годовщины и события

В 1600 году по решению светского суда Джордано Бруно – итальянского монаха-доминиканца, философа-пантеиста и поэта, автора многочисленных трактатов, выдающегося мыслителя эпохи Возрождения - предали сожжению в Риме на площади Цветов. Одно из множества выставленных против него обвинений - учение о бесконечности вселенной и множестве миров. 9 июня 1889 года в Риме был торжественно открыт ему памятник на той самой площади Цветов, где инквизиция предала его казни.

В 1864 году шла Гражданская война в США. Произошло первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. В чарльстонской бухте подлодка Конфедерации «Г. Л. Ханли» потопила паровой шлюп Союза «Хаусатоник».

В 1947 году радиостанция «Голос Америки» начала вещание на Советский Союз.

17 февраля 1983 года – День рождения языка программирования Ада.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 февраля чтит память Святого Николая. В народе этот день прозвали «Николай Студеный», так как обычно на него ударяли сильные морозы. Греческий игумен и исповедник обладал даром исцеления, поэтому ему молятся для избавления от болезней.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеНе Валентином единым: календарь сексуальных праздников на 2020 годВ этот день не рекомендуется собираться в дальнюю дорогу. Если возникла срочная необходимость в поездке, нужно помолиться Святому Николаю. Не стоит ничего стричь, особенно обрезать ногти и волосы. Согласно народным поверьям, дикие звери в этот день устраивали свои игрища. Поэтому путь за пределы своего населенного пункта людям был заказан.

Приметы на 17 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ветви елок сгибаются вниз – будет снег, направлены вверх – ждите ясного дня.

– если холодно – будет снег.

17 февраля именины

Именины у Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея и Петра.