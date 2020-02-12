12 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 12 февраля 2020
В этот день мир празднует Международный день науки и гуманизма или День Дарвина, День репродуктивного здоровья, Международный день детей-солдат или День Красной руки, Международный день брачных агентств и Всемирный день холангиокарциномы.
В Венесуэле отмечают День молодежи, в Таджикистане - День памяти, в США - День свободы брака, День потерянного пенни, День Джорджии и День сливового пудинга, в Мьянме - День единства.
Памятные даты 12 февраля, годовщины и события
Читайте такжеЧто подарить на День святого Валентина: лучшие идеи для подарков парню и девушкеВ 1429 году к капитану города Вокулер Роберу де Бодрикуру обратилась 17-летняя девушка из деревни Домреми на границе Шампани и Лотарингии и объявила, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Так началась эпопея Жанны д’Арк.
В 1541 году испанским конкистадором и первым губернатором Чили Педро де Вальдивия основан город Сантьяго-де-Чили.
В 1554 году Джейн Грей, «королева на девять дней», была казнена по обвинению в узурпации власти. Она и ее муж были обезглавлены в Лондоне.
В 1855 году был основан Университет штата Мичиган.
В 1884 году Л. Е. Уотерман, нью-йоркский торговец канцелярскими товарами, запатентовал капиллярную систему для авторучки.
В 1891 году итальянским астрономом Элией Миллосевичем в обсерватории Римского колледжа был открыт астероид главного пояса - «Жозефина».
В 1898 году произошло первое смертельное ДТП - Генри Линдфильд разбился в своей машине.
В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.
В 1908 году в Англии был опубликован закон, согласно которому подвергался штрафу каждый, кто разрешал курить детям.
В 1931 году Ватиканское радио было торжественно открыто Римским Папой Пием IX, речь которого на латыни транслировалась на весь мир.
В 1941 году пенициллин впервые успешно был применен для излечения больного.
В 1950 году 23 европейскими теле- и радиокомпаниями средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки, графство Девон, Великобритания, был создан Европейский вещательный союз, крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире. ЕВС является организатором ежегодного конкурса песни Евровидение, Детского конкурса песни Евровидение и Танцевального конкурса Евровидение.
В 1999 году Сенатом США был отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 12 февраля чтит память Василия Великого. 12 февраля еще называли Васильев день. Согласно народным поверьям, в этот день звери в лесу празднуют свои свадьбы. Они дерутся друг с другом, а тот, кто победит, становится женихом. Принято было готовить в этот день мясные блюда.
Что сегодня нельзя делать
Читайте такжеДень Святого Валентина: куда пойти в Киеве в праздник влюбленныхНельзя на Василия ходить в лес. Также нельзя прясть пряжу, стирать и вязать. Нежелательно ревновать и ругаться.
Приметы на 12 февраля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- красная луна – к сильному ветру;
- поднялся ветер - к сырому году;
- деревья инеем покрылись - к теплу;
- подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.
12 февраля именины
Именины у Василия, Григория, Ипполита, Пелагеи, Зинона и Петра.