12 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

12 февраля - 43-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 322 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 января Юлианского календаря.

Какой праздник 12 февраля 2020

В этот день мир празднует Международный день науки и гуманизма или День Дарвина, День репродуктивного здоровья, Международный день детей-солдат или День Красной руки, Международный день брачных агентств и Всемирный день холангиокарциномы.

В Венесуэле отмечают День молодежи, в Таджикистане - День памяти, в США - День свободы брака, День потерянного пенни, День Джорджии и День сливового пудинга, в Мьянме - День единства.

Памятные даты 12 февраля, годовщины и события

Читайте такжеЧто подарить на День святого Валентина: лучшие идеи для подарков парню и девушкеВ 1429 году к капитану города Вокулер Роберу де Бодрикуру обратилась 17-летняя девушка из деревни Домреми на границе Шампани и Лотарингии и объявила, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана, возвести дофина на трон и изгнать захватчиков из королевства. Так началась эпопея Жанны д’Арк.

В 1541 году испанским конкистадором и первым губернатором Чили Педро де Вальдивия основан город Сантьяго-де-Чили.

В 1554 году Джейн Грей, «королева на девять дней», была казнена по обвинению в узурпации власти. Она и ее муж были обезглавлены в Лондоне.

В 1855 году был основан Университет штата Мичиган.

В 1884 году Л. Е. Уотерман, нью-йоркский торговец канцелярскими товарами, запатентовал капиллярную систему для авторучки.

В 1891 году итальянским астрономом Элией Миллосевичем в обсерватории Римского колледжа был открыт астероид главного пояса - «Жозефина».

В 1898 году произошло первое смертельное ДТП - Генри Линдфильд разбился в своей машине.

В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.

В 1908 году в Англии был опубликован закон, согласно которому подвергался штрафу каждый, кто разрешал курить детям.

В 1931 году Ватиканское радио было торжественно открыто Римским Папой Пием IX, речь которого на латыни транслировалась на весь мир.

В 1941 году пенициллин впервые успешно был применен для излечения больного.

В 1950 году 23 европейскими теле- и радиокомпаниями средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки, графство Девон, Великобритания, был создан Европейский вещательный союз, крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире. ЕВС является организатором ежегодного конкурса песни Евровидение, Детского конкурса песни Евровидение и Танцевального конкурса Евровидение.

В 1999 году Сенатом США был отклонен импичмент Билла Клинтона по обвинению в лжесвидетельстве в связи с делом о сексуальной связи с Моникой Левински.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 февраля чтит память Василия Великого. 12 февраля еще называли Васильев день. Согласно народным поверьям, в этот день звери в лесу празднуют свои свадьбы. Они дерутся друг с другом, а тот, кто победит, становится женихом. Принято было готовить в этот день мясные блюда.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеДень Святого Валентина: куда пойти в Киеве в праздник влюбленныхНельзя на Василия ходить в лес. Также нельзя прясть пряжу, стирать и вязать. Нежелательно ревновать и ругаться.

Приметы на 12 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- красная луна – к сильному ветру;

- поднялся ветер - к сырому году;

- деревья инеем покрылись - к теплу;

- подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.

12 февраля именины

Именины у Василия, Григория, Ипполита, Пелагеи, Зинона и Петра.