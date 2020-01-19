С Крещением 2020: красивые поздравления с Крещением Господним в стихах, прозе и открытках

В праздник Крещения Господня принято приветствовать друг друга, прощать проступки и желать всего наилучшего.

Январь – едва ли не самый богатый месяц года на светские и религиозные праздники. В этом месяце есть целый ряд новогодних и рождественских праздников, завершающим среди которых является Крещение Господне.

Читайте такжеКрещение-2020: история и традиции праздника

Крещение Господне или Богоявление в 2020 году, как и обычно, отмечают православные украинцы 19 января. Этот день символизирует очищение души и тела от грехов, поэтому Крещение – один из самых светлых и важных праздников для православных христиан.

В этот день принято поздравлять друг друга, прощать проступки и желать всего наилучшего.

УНИАН собрал лучшие традиционные, веселые, а также забавные поздравления с Крещением для родных и близких, друзей и знакомых, коллег и партнеров.

Поздравления с Крещением-2020 в стихах и открытках

***

С Крещением Господним поздравляю

И ангелов хранителей желаю.

Пусть светится от радости душа,

Пусть будет жизнь светла и хороша!

***

В Крещенский сочельник желаю о хворях забыть!

Святою водою и сердце, и душу омыть!

Чтоб видеть, как ясно сияет над нами звезда!

Чтоб слышать, как в зимних озерах играет вода.

Пусть зимы суровы, дождемся мы вести благой:

Душа возродилась и больше не будет другой!

Мы верим, мы знаем – нас радость великая ждет!

И Пасха Святая на смену метелям придет!

***

С днем чудесным, днем священным

Поздравляю я тебя!

С праздником святым Крещенья!

В помощь – светлая вода!

***

Праздник Крещения, древний обряд...

Каждый поздравить с событием рад.

Крепким бывает в Крещенье мороз,

Пусть не даст повода вешать он нос.

Пусть омывает тело вода,

Пусть все болезни уйдут навсегда,

Светлыми станут мысли, душа,

Жизнь тоже станет твоя хороша!

***

С праздником Крещения!

Счастья и здоровья!

Пусть уйдут сомнения,

Будет всё в жизни ровно!

Света божьего в глазах,

И улыбки на устах!

***

Крещение господне!

Нам ангелы поют.

Встречаем мы сегодня,

И в храмах свечи жгут.

И девушки гадают,

И помыслы чисты,

И ангел поздравляет,

Хранит всех до весны!

***

В день Господнего Крещенья отступает прочь беда,

Открывает тайн значенье нам священная вода.

Защити крещенской влагой от напастей дух и плоть

И сойдёт большое благо, и пошлёт добро Господь.

***

Чудесный праздник средь зимы –

Крещение Господне.

В сей день духовной чистоты

Желаем стать свободней:

От мыслей грустных и от бед,

От суеты тяжёлой.

Пусть в Вашу душу явит свет

Дух Божий – белый голубь.

Желаем счастья и добра

Вам каждую минуту,

Судьба к Вам будет пусть щедра,

А Бог – к молитвам чуток.

***

Поздравляем с наслажденьем

Со Святым Богоявленьем!

Счастья, света и тепла! Чтобы ладились дела!

Чтоб дарили только розы,

Вам в крещенские морозы!

***

В светлый день Господнего Крещенья

Вам желаю всех земных щедрот.

Пусть души и тела очищенье

В этот день к Вам с неба снизойдет.

Благ земных и Божьей благодати

Пожелать я Вам хочу сейчас.

Пусть все будет вовремя и кстати,

Пусть Господь оберегает Вас.

Пусть все в жизни Вам легко дается,

И пускай крещенская вода,

Что сегодня отовсюду льется,

Смоет все плохое навсегда!

***

Пусть Крещенские морозы

Заморозят ваши слёзы!

Счастье пусть растопит лёд!

Пусть веселым будет год!

***

Вот светлый праздник наступает,

Несет нам радость и прощение.

Мы о проблемах забываем,

Я поздравляю Вас с Крещением!

Пусть дом наполнится теплом,

Душа смиренной будет, чистой.

Пусть все невзгоды будут сном,

А жизнь – счастливой и лучистой!

***

Вас с Крещеньем поздравляю,

Счастья и добра желаю,

Богатырского здоровья,

А еще удач с любовью.

Пусть всегда во всём везет

Вам на сотню лет вперед.

***

В светлый праздник пожелаю –

Пусть душа твоя сверкает!

Пусть крещенская вода

Беды смоет без следа.

Пожелаю верить в чудо

И встречать его повсюду,

Достижения высот

Пусть Крещенье принесет!

***

Окунись-ка в прорубь бойко,

Смой грехи и негатив.

Поздравляю я с Крещением,

Шлю вам только позитив.

***

Сегодня водица – волшебно струится,

Грехи все смывает её, коль напиться,

Коль в ней окунуться и ею умыться

Когда она в проруби славно искрится...

В ней стоит сегодня нам всем искупаться,

От мыслей греховных навек отказаться,

Очистить все мысли и душу свою,

Чтоб жить все могли мы как будто в раю!

С Крещением Вас поздравляем душевно,

Творите добро Вы отнюдь каждодневно,

Живите всегда позитивно и дружно,

Красиво, достойно, великодушно!

***

Поздравляю всех с Крещением,

С небывалым ощущением,

С чистотой и красотой,

Что дарованы водой!

***

Поздравляю с Крещением Господним —

Это праздник "чистой души"!

Он Вас сделает вечно-свободным

От коварства, грехов, ото лжи.

Он поможет в добро Вас поверить,

В сострадание и теплоту.

Он подскажет, как счастье измерить

В этот день, искупавшись в пруду!

***

С днем Крещения великим!

И с водичкою святой!

Счастья и здоровья близким

И поклон нижайший мой!

***

Пусть крещенские морозы

Унесут беду и слезы

И добавят в жизнь веселья,

Счастья, радости, везенья!

Будьте к празднику готовы —

Очень веселы, здоровы,

Чтобы в проруби купаться

И здоровеньким остаться!

Интересные поздравления с Ерещением в прозе и открытках

***

С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

***

В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы.

***

Желаю, чтобы Крещение Господне подарило мир и гармонию твоей душе, а также укрепило искреннюю веру в сердце! Пускай здоровье будет крепким, любовь — взаимной, а жизнь — прекрасной! Пусть Бог ежедневно посылает тебе лучи добра!

***

Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а лишь любовь и надежда согревали сердце.

***

С Крещением Господним вас, не теряйте веры в хорошее, и она непременно поможет в трудную минуту. Пусть Крещенские морозы вас взбодрят и закалят. В этот праздник стоит отпустить все плохое и смыть грех святой водой. С Крещением Господним вас!

***

Поздравляю с Крещением Господним и желаю с головой окунуться в чистую воду добрых надежд, поверить в светлое чудо и открыть новый мир счастья для себя. Желаю крепкого здоровья, мира, а в нём хороших людей, ясных дней жизни, а в них радости и любви.

***

С Крещением! Желаю быть здравым, молодым, активным, чаще закаляться и не опасаться простуды. Пусть крещенские холода уберегут тебя от всякой болезни, даруют радость и тепло.

***

В этот таинственный праздник от всей души желаю поднять глаза в ночное небо и подумать о самом желанном и сокровенном. Оно обязательно сбудется, ведь не зря говорят, что накануне Крещения Господня все загаданное исполняется. Поздравляю со Светлым праздником и желаю сил духовных и физических на весь год!

***

Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много хороших друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

***

В этот особый, наполненный святостью день мне бы хотелось пожелать тебе гармонии, душевного умиротворения, спокойствия идиллии. Пусть небеса оберегают твою душу, а ангелы хранят твой дом от зла ​​и бед.

***

В этот день хочется пожелать только светлого, настоящего, чистого. Пусть все плохое проходит мимо, а все хорошее — ждет возле дверей. Добра, лучистого солнца, удачной дороги, преданных и настоящих друзей рядом. Регулярного везения, творческих идей, веселых выходных!

***

С Крещением Господним! Помыслы пусть будут добрыми, сердце – наполненное теплотой и любовью, душа – безмятежной и спокойной! Пускай жизнь озаряется ежедневно новыми чудесными впечатлениями!

***

Поздравляю с Крещением Господним. Желаю обрести крылья свободы и любви, радость счастья и вдохновения. Пусть с этим праздником прибавится сил и здоровья, пусть станет крепче вера и ярче — надежда души. Желаю всех благ и добра в твоей жизни!

***

В этот праздник, священный для всего христианского народа, желаем, чтоб здоровье не убывало, а благосостояние прибывало. Чтоб душа была чиста, а помыслы благородны. Желаем неимоверное количества добра и тепла. Чтоб каждая семья в этот благословенный день была окружена заботой и любовью, Чтоб все молитвы были услышаны и из каждом дома доносился звонкий смех и лилась песня.

***

Пусть все сомнения и беды исчезнут навсегда. Пусть радость и покой придут в ваш дом. Желаю вам достатка, мира, мудрости и удачи. Пусть больше счастливых мгновений будет в вашей жизни. Пускай сильный мороз трещит на улице, а душа будет согрета добротой, милосердием. Хороших вам и надежных друзей.

***

Поздравляю Вас с праздником Крещения Господня! Мирного неба над головой всем жителям нашей планеты, а Вам — мира в доме и душе. Пусть Бог ведет Вас за руку через всех ухабы на пути, пронесет на руках над бездной и благословит каждое Ваше доброе деяние!