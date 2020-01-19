С Крещением 2020: красивые поздравления с Крещением Господним в стихах, прозе и открытках
Январь – едва ли не самый богатый месяц года на светские и религиозные праздники. В этом месяце есть целый ряд новогодних и рождественских праздников, завершающим среди которых является Крещение Господне.
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Крещение Господне или Богоявление в 2020 году, как и обычно, отмечают православные украинцы 19 января. Этот день символизирует очищение души и тела от грехов, поэтому Крещение – один из самых светлых и важных праздников для православных христиан.
В этот день принято поздравлять друг друга, прощать проступки и желать всего наилучшего.
УНИАН собрал лучшие традиционные, веселые, а также забавные поздравления с Крещением для родных и близких, друзей и знакомых, коллег и партнеров.
Поздравления с Крещением-2020 в стихах и открытках
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С Крещением Господним поздравляю
И ангелов хранителей желаю.
Пусть светится от радости душа,
Пусть будет жизнь светла и хороша!
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В Крещенский сочельник желаю о хворях забыть!
Святою водою и сердце, и душу омыть!
Чтоб видеть, как ясно сияет над нами звезда!
Чтоб слышать, как в зимних озерах играет вода.
Пусть зимы суровы, дождемся мы вести благой:
Душа возродилась и больше не будет другой!
Мы верим, мы знаем – нас радость великая ждет!
И Пасха Святая на смену метелям придет!
***
С днем чудесным, днем священным
Поздравляю я тебя!
С праздником святым Крещенья!
В помощь – светлая вода!
***
Праздник Крещения, древний обряд...
Каждый поздравить с событием рад.
Крепким бывает в Крещенье мороз,
Пусть не даст повода вешать он нос.
Пусть омывает тело вода,
Пусть все болезни уйдут навсегда,
Светлыми станут мысли, душа,
Жизнь тоже станет твоя хороша!
***
С праздником Крещения!
Счастья и здоровья!
Пусть уйдут сомнения,
Будет всё в жизни ровно!
Света божьего в глазах,
И улыбки на устах!
***
Крещение господне!
Нам ангелы поют.
Встречаем мы сегодня,
И в храмах свечи жгут.
И девушки гадают,
И помыслы чисты,
И ангел поздравляет,
Хранит всех до весны!
***
В день Господнего Крещенья отступает прочь беда,
Открывает тайн значенье нам священная вода.
Защити крещенской влагой от напастей дух и плоть
И сойдёт большое благо, и пошлёт добро Господь.
***
Чудесный праздник средь зимы –
Крещение Господне.
В сей день духовной чистоты
Желаем стать свободней:
От мыслей грустных и от бед,
От суеты тяжёлой.
Пусть в Вашу душу явит свет
Дух Божий – белый голубь.
Желаем счастья и добра
Вам каждую минуту,
Судьба к Вам будет пусть щедра,
А Бог – к молитвам чуток.
***
Поздравляем с наслажденьем
Со Святым Богоявленьем!
Счастья, света и тепла! Чтобы ладились дела!
Чтоб дарили только розы,
Вам в крещенские морозы!
***
В светлый день Господнего Крещенья
Вам желаю всех земных щедрот.
Пусть души и тела очищенье
В этот день к Вам с неба снизойдет.
Благ земных и Божьей благодати
Пожелать я Вам хочу сейчас.
Пусть все будет вовремя и кстати,
Пусть Господь оберегает Вас.
Пусть все в жизни Вам легко дается,
И пускай крещенская вода,
Что сегодня отовсюду льется,
Смоет все плохое навсегда!
***
Пусть Крещенские морозы
Заморозят ваши слёзы!
Счастье пусть растопит лёд!
Пусть веселым будет год!
***
Вот светлый праздник наступает,
Несет нам радость и прощение.
Мы о проблемах забываем,
Я поздравляю Вас с Крещением!
Пусть дом наполнится теплом,
Душа смиренной будет, чистой.
Пусть все невзгоды будут сном,
А жизнь – счастливой и лучистой!
***
Вас с Крещеньем поздравляю,
Счастья и добра желаю,
Богатырского здоровья,
А еще удач с любовью.
Пусть всегда во всём везет
Вам на сотню лет вперед.
***
В светлый праздник пожелаю –
Пусть душа твоя сверкает!
Пусть крещенская вода
Беды смоет без следа.
Пожелаю верить в чудо
И встречать его повсюду,
Достижения высот
Пусть Крещенье принесет!
***
Окунись-ка в прорубь бойко,
Смой грехи и негатив.
Поздравляю я с Крещением,
Шлю вам только позитив.
***
Сегодня водица – волшебно струится,
Грехи все смывает её, коль напиться,
Коль в ней окунуться и ею умыться
Когда она в проруби славно искрится...
В ней стоит сегодня нам всем искупаться,
От мыслей греховных навек отказаться,
Очистить все мысли и душу свою,
Чтоб жить все могли мы как будто в раю!
С Крещением Вас поздравляем душевно,
Творите добро Вы отнюдь каждодневно,
Живите всегда позитивно и дружно,
Красиво, достойно, великодушно!
***
Поздравляю всех с Крещением,
С небывалым ощущением,
С чистотой и красотой,
Что дарованы водой!
***
Поздравляю с Крещением Господним —
Это праздник "чистой души"!
Он Вас сделает вечно-свободным
От коварства, грехов, ото лжи.
Он поможет в добро Вас поверить,
В сострадание и теплоту.
Он подскажет, как счастье измерить
В этот день, искупавшись в пруду!
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С днем Крещения великим!
И с водичкою святой!
Счастья и здоровья близким
И поклон нижайший мой!
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Пусть крещенские морозы
Унесут беду и слезы
И добавят в жизнь веселья,
Счастья, радости, везенья!
Будьте к празднику готовы —
Очень веселы, здоровы,
Чтобы в проруби купаться
И здоровеньким остаться!
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С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.
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В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы.
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Желаю, чтобы Крещение Господне подарило мир и гармонию твоей душе, а также укрепило искреннюю веру в сердце! Пускай здоровье будет крепким, любовь — взаимной, а жизнь — прекрасной! Пусть Бог ежедневно посылает тебе лучи добра!
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Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а лишь любовь и надежда согревали сердце.
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С Крещением Господним вас, не теряйте веры в хорошее, и она непременно поможет в трудную минуту. Пусть Крещенские морозы вас взбодрят и закалят. В этот праздник стоит отпустить все плохое и смыть грех святой водой. С Крещением Господним вас!
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Поздравляю с Крещением Господним и желаю с головой окунуться в чистую воду добрых надежд, поверить в светлое чудо и открыть новый мир счастья для себя. Желаю крепкого здоровья, мира, а в нём хороших людей, ясных дней жизни, а в них радости и любви.
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С Крещением! Желаю быть здравым, молодым, активным, чаще закаляться и не опасаться простуды. Пусть крещенские холода уберегут тебя от всякой болезни, даруют радость и тепло.
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В этот таинственный праздник от всей души желаю поднять глаза в ночное небо и подумать о самом желанном и сокровенном. Оно обязательно сбудется, ведь не зря говорят, что накануне Крещения Господня все загаданное исполняется. Поздравляю со Светлым праздником и желаю сил духовных и физических на весь год!
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Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много хороших друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!
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В этот особый, наполненный святостью день мне бы хотелось пожелать тебе гармонии, душевного умиротворения, спокойствия идиллии. Пусть небеса оберегают твою душу, а ангелы хранят твой дом от зла и бед.
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В этот день хочется пожелать только светлого, настоящего, чистого. Пусть все плохое проходит мимо, а все хорошее — ждет возле дверей. Добра, лучистого солнца, удачной дороги, преданных и настоящих друзей рядом. Регулярного везения, творческих идей, веселых выходных!
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С Крещением Господним! Помыслы пусть будут добрыми, сердце – наполненное теплотой и любовью, душа – безмятежной и спокойной! Пускай жизнь озаряется ежедневно новыми чудесными впечатлениями!
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Поздравляю с Крещением Господним. Желаю обрести крылья свободы и любви, радость счастья и вдохновения. Пусть с этим праздником прибавится сил и здоровья, пусть станет крепче вера и ярче — надежда души. Желаю всех благ и добра в твоей жизни!
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В этот праздник, священный для всего христианского народа, желаем, чтоб здоровье не убывало, а благосостояние прибывало. Чтоб душа была чиста, а помыслы благородны. Желаем неимоверное количества добра и тепла. Чтоб каждая семья в этот благословенный день была окружена заботой и любовью, Чтоб все молитвы были услышаны и из каждом дома доносился звонкий смех и лилась песня.
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Пусть все сомнения и беды исчезнут навсегда. Пусть радость и покой придут в ваш дом. Желаю вам достатка, мира, мудрости и удачи. Пусть больше счастливых мгновений будет в вашей жизни. Пускай сильный мороз трещит на улице, а душа будет согрета добротой, милосердием. Хороших вам и надежных друзей.
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Поздравляю Вас с праздником Крещения Господня! Мирного неба над головой всем жителям нашей планеты, а Вам — мира в доме и душе. Пусть Бог ведет Вас за руку через всех ухабы на пути, пронесет на руках над бездной и благословит каждое Ваше доброе деяние!