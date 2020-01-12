Посевалки и засевалки на Старый Новый год 2020: красивые и оригинальные пожелания

Добрыми, веселыми стишками и песнями дети и взрослые желают родным и близким всего самого лучшего в новом году.

Утром 14 января 2020 года, когда в Украине отмечают Старый Новый год и праздник Василия Великого, наступает время для веселого обряда, который уходит корнями в глубокую древность – сеяние (засева).

Посевалки и засевалки – это обрядовые песни и поздравительные стишки.

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По традиции, засевать должны мужчины – как дети, так и взрослые. Первым посеять зерно и благополучие в доме должен мужчина или маленький мальчик. Считалось: если 14 января первой порог дома переступит девушка – это недобрый знак. Ныне же уже засевают и мальчики, и девочки.

Они, в частности, обходят дома родственников, крестных родителей, знакомых и соседей, где рассыпают по комнате зерно и желают хозяевам счастья, здоровья, достатка и хорошего урожая в новом году. В ответ на это хозяева одаривают засевальников угощениями, гостинцами и деньгами.

Красивые детские посевалки на русском языке

Сеем-веем, посеваем,

С Новым Годом поздравляем,

Открывайте сундучки,

Доставайте пятачки.

***

Сеем сеем посеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте рубль или пятак –

Не уйдем отсюда так.

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сею, рассеваю

Овсом, рожью,

Милостей божью!

На крутой творожок

Пастуху пирожок!

***

Ходит Илья на Василя,

Несет пугу метяную,

Туда махнет и сюда махнет,

В поле ядро, а в доме добро,

В поле колосок, а в доме пирожок

Зароди Боже, жито, пшеницу,

Всякую пашницу!

С Новым годом и с Василем!

Забавные посевалки на русском языке для взрослых

***

Сею, сею, посеваю, с Колядою поздравляю

Счастья, радости желаю.

Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю

Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось

Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота

Овец с овсом, жеребца с хвостом.

Кто не даст пирога, тому куричья нога

Пест да лопата, корова горбата.

***

Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет,

Ходит он с плужком,

Сам господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка взмахнет,

Туда зерно упадет.

С Новым годом поздравляю!

Расти пшеничка большая!

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый год –

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонку,

Блюдца молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

***

Сею, вею, посеваю.

С Новым годом поздравляю!

Со скотом, с животом,

С маленькими деточками.

Сколько на березе веточек –

Столько у вас пусть будет деточек.

Сколько в сите дырочек –

Столько свиночек.

Сколько полочек –

Столько телочек.

Сколько в бороне зубцов –

Столько жеребцов.

***

Сеем, веем посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Счастья, радости, здоровья и удачи вам желаем!

И еще чтоб Дед Мороз

Мешок денег Вам принес!

Меня станете дарить, а я буду вас хвалить!

Кто деньгой одарит,

Сам богатым станет.

Хозяин ты наш, добрый ты наш!

Неужто ты нам денег, да по рюмочке не дашь?

Интересные детские посевалки на украинском языке

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю

На щастя, на здоров'я, на Новий рік!

Щоб краще родило, як уторік.

Жито, пшениця, горох, сочевиця

Коноплі до стелі, а льон по коліна

Щоб вас, хрещених, голова не боліла!

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, засіваю,

Що дасте, заховаю.

А що не дасте,

То самі з'їсте!

***

Сієм, вієм, засіваєм,

Зло добром ми задуваєм,

Щоб вам легко все вдавалось,

Ясне сонечко всміхалось,

Щоб завжди у вас на полі

Врожаю було доволі.

***

Сійся, родися, жито, пшениця,

Горох, чечевиця, і всяка пашниця,

Внизу корениста, зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік, було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі і в коморі, і на полі.

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч з півміха!

***

Сію-сію, посіваю.

З Новим роком вас вітаю.

Хай завжди вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров'я з вами буде,

Хай родина не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Щоб весело і щасливо

Провели Йорданські Свята!

***

Сію, сію, засіваю!

На добро я уповаю!

Ось пшеничка і пшоно,

Щоб кохання тут цвіло!

Ось горох і чечевиця,

Щоб всміхались ваші лиця.

Гречки, ячки вам і рису,

Рік Новий щоб не барився,

А приніс у вашу хату

Все, що можна лиш бажати!

***

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю

З Новим роком й з Васильком

Дайте гроші з кошильком.

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло

Щоб у праці все горіло,

Та й в кишені шелестіло!

Щоб як квіти ви цвіли

Та сто років прожили!

Оригинальные и веселые украинские засевалки для взрослых

***

Сієм, сієм, посіваєм, щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті, щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси, молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі і щасливі, і веселі!

З старим Новим роком вас!

***

Сію-засіваю я на ламінат,

Щоб цвіли ви гарно, як весняний сад!

Сію-засіваю Ваші хідники,

Хай будуть здорові жінка і дітки.

Сію-засіваю я на ковролін

Щоби не відчули ви поганих змін.

***

Зі Старим Новим роком я вітаю!

Більше грошей вам бажаю,

Пити тільки коньячок,

Цілувати – жіночок!

Добре всім повеселитись,

Під ялинку не звалитись!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

***

Щоб євро сховалось в коморі,

щоб сало рохкало у дворі.

У дворі стояв Феррарі,

в гаражі – Лексус, ще й парі.

В хаті – з мармуру камін,

і басейн, хоча б один!

І гідромасажер з джакузі,

і щоб Хеннесі бовталося в пузі,

і щастя вам не лізло боком...

Словом, всіх вас з Новим роком!

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю!

Зичу щастя, гаразди, щоб не було в вас біди!

Ані вітру на загаті, ані сварки в вашій хаті!

Щоби каші все готові їли діти всі здорові!

Щоби вам була з них втіха, а на мені – грошей півміха!

Сійся, родися жито-пшениця та всяка пашниця!

Знизу коріниста, зверху колосиста,

А полі – мед з житом, а у домі – все з добром!

Христос ся рождає!

***

У Старий Новий рік

Будьте дужі, як бик.

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх – колискою,

Щоб кожна жона цвіла, як весна,

А кожен чоловік, аби жив до ста!

Будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорі.