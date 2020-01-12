Посевалки и засевалки на Старый Новый год 2020: красивые и оригинальные пожелания
Утром 14 января 2020 года, когда в Украине отмечают Старый Новый год и праздник Василия Великого, наступает время для веселого обряда, который уходит корнями в глубокую древность – сеяние (засева).
Посевалки и засевалки – это обрядовые песни и поздравительные стишки.
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По традиции, засевать должны мужчины – как дети, так и взрослые. Первым посеять зерно и благополучие в доме должен мужчина или маленький мальчик. Считалось: если 14 января первой порог дома переступит девушка – это недобрый знак. Ныне же уже засевают и мальчики, и девочки.
Они, в частности, обходят дома родственников, крестных родителей, знакомых и соседей, где рассыпают по комнате зерно и желают хозяевам счастья, здоровья, достатка и хорошего урожая в новом году. В ответ на это хозяева одаривают засевальников угощениями, гостинцами и деньгами.
Красивые детские посевалки на русском языке
Сеем-веем, посеваем,
С Новым Годом поздравляем,
Открывайте сундучки,
Доставайте пятачки.
***
Сеем сеем посеваем,
С Новым годом поздравляем.
Дайте рубль или пятак –
Не уйдем отсюда так.
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье -
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!
***
Сею, рассеваю
Овсом, рожью,
Милостей божью!
На крутой творожок
Пастуху пирожок!
***
Ходит Илья на Василя,
Несет пугу метяную,
Туда махнет и сюда махнет,
В поле ядро, а в доме добро,
В поле колосок, а в доме пирожок
Зароди Боже, жито, пшеницу,
Всякую пашницу!
С Новым годом и с Василем!
Забавные посевалки на русском языке для взрослых
***
Сею, сею, посеваю, с Колядою поздравляю
Счастья, радости желаю.
Сею, сею, повеваю, ячмень, жито посыпаю
Чтобы в поле уродилось, чтоб в хлеву удвоилось
Чтобы дети подрастали, чтобы девок замуж брали.
Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.
Кто нам даст пирога, тому полный хлев скота
Овец с овсом, жеребца с хвостом.
Кто не даст пирога, тому куричья нога
Пест да лопата, корова горбата.
***
Василия дома нету.
Бог его знает,
Где он гуляет,
Ходит он с плужком,
Сам господь с мешком.
Ручка золотая,
Сама подсевает.
Куда ручка взмахнет,
Туда зерно упадет.
С Новым годом поздравляю!
Расти пшеничка большая!
***
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый год –
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонку,
Блюдца молока – котенку,
Горсть пшеницы – петушку,
Девку красную – дружку,
Деток малых – папе с мамой,
Бабушке – внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!
***
Сею, вею, посеваю.
С Новым годом поздравляю!
Со скотом, с животом,
С маленькими деточками.
Сколько на березе веточек –
Столько у вас пусть будет деточек.
Сколько в сите дырочек –
Столько свиночек.
Сколько полочек –
Столько телочек.
Сколько в бороне зубцов –
Столько жеребцов.
***
Сеем, веем посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Счастья, радости, здоровья и удачи вам желаем!
И еще чтоб Дед Мороз
Мешок денег Вам принес!
Меня станете дарить, а я буду вас хвалить!
Кто деньгой одарит,
Сам богатым станет.
Хозяин ты наш, добрый ты наш!
Неужто ты нам денег, да по рюмочке не дашь?
Интересные детские посевалки на украинском языке
***
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю
На щастя, на здоров'я, на Новий рік!
Щоб краще родило, як уторік.
Жито, пшениця, горох, сочевиця
Коноплі до стелі, а льон по коліна
Щоб вас, хрещених, голова не боліла!
***
Сію, сію посіваю
З Новим Роком вас вітаю!
Я маленький сівачок
Дайте грошей в кулачок
Не давайте копійки,
Бо подерті кишеньки
А давайте паперові
Будьте люди гонорові!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
***
Сію, сію, засіваю,
Що дасте, заховаю.
А що не дасте,
То самі з'їсте!
***
Сієм, вієм, засіваєм,
Зло добром ми задуваєм,
Щоб вам легко все вдавалось,
Ясне сонечко всміхалось,
Щоб завжди у вас на полі
Врожаю було доволі.
***
Сійся, родися, жито, пшениця,
Горох, чечевиця, і всяка пашниця,
Внизу корениста, зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік, було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі і в коморі, і на полі.
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч з півміха!
***
Сію-сію, посіваю.
З Новим роком вас вітаю.
Хай завжди вам щастя ллється,
Хай добро в сім'ї ведеться,
Хай здоров'я з вами буде,
Хай родина не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Щоб весело і щасливо
Провели Йорданські Свята!
***
Сію, сію, засіваю!
На добро я уповаю!
Ось пшеничка і пшоно,
Щоб кохання тут цвіло!
Ось горох і чечевиця,
Щоб всміхались ваші лиця.
Гречки, ячки вам і рису,
Рік Новий щоб не барився,
А приніс у вашу хату
Все, що можна лиш бажати!
***
Сію, сію посіваю
З Новим роком вас вітаю
З Новим роком й з Васильком
Дайте гроші з кошильком.
***
Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!
***
Сію, сію посіваю
З Новим Роком всіх вітаю!
Щоб Вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло
Щоб у праці все горіло,
Та й в кишені шелестіло!
Щоб як квіти ви цвіли
Та сто років прожили!
Оригинальные и веселые украинские засевалки для взрослых
***
Сієм, сієм, посіваєм, щастя-долі вам бажаєм!
У щасливій вашій хаті, щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси, молоко і сало, й м’ясо,
І млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі і щасливі, і веселі!
З старим Новим роком вас!
***
Сію-засіваю я на ламінат,
Щоб цвіли ви гарно, як весняний сад!
Сію-засіваю Ваші хідники,
Хай будуть здорові жінка і дітки.
Сію-засіваю я на ковролін
Щоби не відчули ви поганих змін.
***
Зі Старим Новим роком я вітаю!
Більше грошей вам бажаю,
Пити тільки коньячок,
Цілувати – жіночок!
Добре всім повеселитись,
Під ялинку не звалитись!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч півміха!
***
Щоб євро сховалось в коморі,
щоб сало рохкало у дворі.
У дворі стояв Феррарі,
в гаражі – Лексус, ще й парі.
В хаті – з мармуру камін,
і басейн, хоча б один!
І гідромасажер з джакузі,
і щоб Хеннесі бовталося в пузі,
і щастя вам не лізло боком...
Словом, всіх вас з Новим роком!
***
Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль,
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
На кохання сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху ось пшоно,
на здоров’я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм,засіваєм,
з Новим Роком вас вітаєм!
***
Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю!
Зичу щастя, гаразди, щоб не було в вас біди!
Ані вітру на загаті, ані сварки в вашій хаті!
Щоби каші все готові їли діти всі здорові!
Щоби вам була з них втіха, а на мені – грошей півміха!
Сійся, родися жито-пшениця та всяка пашниця!
Знизу коріниста, зверху колосиста,
А полі – мед з житом, а у домі – все з добром!
Христос ся рождає!
***
У Старий Новий рік
Будьте дужі, як бик.
Щоб ви міряли гривні мискою,
А діточок своїх – колискою,
Щоб кожна жона цвіла, як весна,
А кожен чоловік, аби жив до ста!
Будьте веселі й багаті,
Як осінь на Прикарпатті,
Будьте такі здорові,
Як зима у Чорногорі.