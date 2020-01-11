Старый Новый Год- 2020: основные приметы и традиции

В ночь на 14 января Украина и еще ряд стран встретят Новый Год по старому стилю.

Уже через несколько дней наступит праздник, который многие считают завершающим в новогодне-рождественский период. Речь идет о Новом Году по старому (юлианскому) стилю, наступление которого люди отмечают в ночь с 13 на 14 января. Несмотря на то, что впереди в январе еще один крупный праздник - Крещение Господне, именно Старый Новый Год нередко ассоциируют с окончанием праздничного периода. В городах в середине января убирают новогодние елки, демонтируют праздничную иллюминацию, а люди постепенно входят в привычный рабочий ритм.

Вне зависимости от того, отмечаете вы этот праздник или нет, УНИАН подготовил подборку полезной информации, касающейся Старого Нового Года - 2020.

Старый Новый Год: история праздника

Само по себе название выглядит противоречиво. Это словосочетание нередко считают оксюмороном. Несмотря на то, что празднование Старого Нового Года не является официальным, этой традиции придерживаются во многих странах. Те, кто празднует Старый Новый Год, делают это зачастую с убежденностью, что "теперь год уже точно наступил". Сам по себе праздник представляет собой исторический феномен.

Этот праздник возник в связи с изменением летоисчисления с юлианского на григорианский календарь. В первой половине 20-го века в советскую (соответственно и украинскую) культуру пришла смена календаря. Большевики решили перейти на григорианское летоисчисление, которым пользовалась Европа. Разница между новой и старой системой составляла 13 дней, что создавало неудобства в международной политике и экономике. Это и стало основной причиной перехода на новый стиль, который сохраняется по сей день.

Официальная дата перехода на новый стиль - 14 февраля 1918 года. Тогда же начали праздновать новый, на тот момент необычный праздник - Старый Новый Год, то есть Новый Год по старому стилю. Празднования не отличались масштабностью, но все же день перестал быть "рядовым".

Важно отметить, что вечер с 13 на 14 января в Украине (а также Беларуси) - Щедрый (Васильев) вечер.

Как праздновать Старый Новый Год

Во многом празднование Старого Нового Года мало чем отличается от традиций 31 декабря - 1 января. С самого начала люди в этот день накрывали богатые столы, проводили время в семейном кругу. Примета "как встретишь Новый Год - так его и проведешь" во многом характерна и в этом случае.

Есть на Старый Новый Год и народные традиции. Так, согласно одной из них, первым гостем в доме в этот вечер должен быть мужчина. Считается, что это станет залогом счастливого года. А основными запретами в такой день является дача денег в долг, а также уборка в доме.

Основными блюдами в ночь на 14 января по народным приметам выделяют свинину, кутью, вареники. Ну, а зачастую неизменным атрибутом на столе, как и на Новый Год, у многих является бутылка шампанского.

Где отмечают Старый Новый Год

Помимо постсоветских стран, традиция празднования имеется еще в ряде государств. К примеру, в Швейцарии Новый Год по старому стилю празднуют несколько регионов, преимущественно немецкоязычных. В Сербии, Черногории и Северной Македонии тоже имеются свои традиции празднования.

Старый Новый Год: история и традиции