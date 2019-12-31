Новый год-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Сегодня ночью Украина встретит Год Крысы.

Сегодня ночью Украина встретит високосный 2020-й год - год Крысы. В последний день декабря украинцы отдыхают, предварительно отработав этот день в минувшую субботу - 29 декабря. Именно поэтому сегодня можно начинать самую активную подготовку к празднованию, важной составляющей которого являются поздравления. Благодаря им можно передать свое отношение к человеку, зарядить его позитивом либо выразить ваше истинное отношение к нему.

УНИАН подготовил подборку поздравлений в виде стихов и открыток, которые придут на помощь всем, кто желает от всего сердца поздравить родных и близких, а также родственников, коллег и знакомых с Новым Годом.

Поздравление с Новым Годом в стихах

Пусть Новый год несёт Вам радость,

Любовь и счастье, жизни сладость.

Любовь родных пусть окрыляет,

Весь год от бед оберегает!

А добрый, сказочный Мороз,

Пусть Вам подарит: счастья воз,

Бочонок сказочных эмоций,

Здоровья, эдак, сотни порций!

А добрый, дивный экипаж —

Умчит Ваш жизненный багаж:

Печали, боль и все ненастья,

Оставив Вам, лишь только — счастье!

***

Високосный год, конечно,

Испытание для всех.

Крыса пусть во всем поможет,

Принесет пускай успех.

Жить активно, смело, ярко

С Крысой в паре вам желаю,

С Новым годом, с новым счастьем

От души вас поздравляю!

***

Пусть в наступающем году

Успехи новые придут,

Во всем сопутствуют удачи,

И разрешатся все задачи,

И чтобы этот год грядущий

Был лучше все ж, чем предыдущий.

***

Поздравляем с самым лучшим,

Древним праздником веселым,

Самым нежным и певучим,

Белоснежным годом новым;

Пусть придут в году грядущем

К Вам удача и успех!

Пусть он будет самым лучшим,

Самым радостным для всех!

Пусть для вас - людей хороших,

Не боящихся забот

Будет он не просто новый,

А счастливый новый год!

***

Поздравляю с Новым годом!

Пусть удачи будет много,

Пусть плохое не тревожит,

Пусть хорошее приходит.

Будет год пускай прекрасным,

Чудным, добрым, очень классным.

***

З Новим роком в добрий час

Дід Мороз іде до нас,

А до тебе хай завітає

З тим, що серце забажає.

Хай принесе тобі у хату

Щастя й радості багато.

Хай здоров’я повний міх

Покладе на твій поріг!

Видео: Новогодние поздравления

***

С волшебным Новым годом!

С пушистым белым снегом!

Пусть праздник новогодний

Наполнен будет смехом!

Желанья исполняя,

Пусть легкой звездной пылью

Осыпятся снежинки

Над сказкою и былью!

Пусть унесет заботы

Их легкий хоровод,

И пусть волшебным будет

Весь предстоящий год!

З Новим роком, добрі люди!

Сподіваюсь, з вами буде

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі!

З Новим роком, добрі люди!

І нехай у вас не буде

Горя, смутку і біди.

Ну, а поруч щоб завжди

Крокувала доброта,

Найдорожча і свята.

З Новим роком, добрі люди!

Хай любов заходить в дім,

Хай добро панує в нім,

Хай в родинах спокій буде,

Хай щастить вам, добрі люди.

Открытки С Новым Годом

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