Новый год-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках
Сегодня ночью Украина встретит високосный 2020-й год - год Крысы. В последний день декабря украинцы отдыхают, предварительно отработав этот день в минувшую субботу - 29 декабря. Именно поэтому сегодня можно начинать самую активную подготовку к празднованию, важной составляющей которого являются поздравления. Благодаря им можно передать свое отношение к человеку, зарядить его позитивом либо выразить ваше истинное отношение к нему.
УНИАН подготовил подборку поздравлений в виде стихов и открыток, которые придут на помощь всем, кто желает от всего сердца поздравить родных и близких, а также родственников, коллег и знакомых с Новым Годом.
Поздравление с Новым Годом в стихах
Пусть Новый год несёт Вам радость,
Любовь и счастье, жизни сладость.
Любовь родных пусть окрыляет,
Весь год от бед оберегает!
А добрый, сказочный Мороз,
Пусть Вам подарит: счастья воз,
Бочонок сказочных эмоций,
Здоровья, эдак, сотни порций!
А добрый, дивный экипаж —
Умчит Ваш жизненный багаж:
Печали, боль и все ненастья,
Оставив Вам, лишь только — счастье!
***
Високосный год, конечно,
Испытание для всех.
Крыса пусть во всем поможет,
Принесет пускай успех.
Жить активно, смело, ярко
С Крысой в паре вам желаю,
С Новым годом, с новым счастьем
От души вас поздравляю!
***
Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствуют удачи,
И разрешатся все задачи,
И чтобы этот год грядущий
Был лучше все ж, чем предыдущий.
***
Поздравляем с самым лучшим,
Древним праздником веселым,
Самым нежным и певучим,
Белоснежным годом новым;
Пусть придут в году грядущем
К Вам удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Пусть для вас - людей хороших,
Не боящихся забот
Будет он не просто новый,
А счастливый новый год!
***
Поздравляю с Новым годом!
Пусть удачи будет много,
Пусть плохое не тревожит,
Пусть хорошее приходит.
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым, очень классным.
***
З Новим роком в добрий час
Дід Мороз іде до нас,
А до тебе хай завітає
З тим, що серце забажає.
Хай принесе тобі у хату
Щастя й радості багато.
Хай здоров’я повний міх
Покладе на твій поріг!
Видео: Новогодние поздравления
***
С волшебным Новым годом!
С пушистым белым снегом!
Пусть праздник новогодний
Наполнен будет смехом!
Желанья исполняя,
Пусть легкой звездной пылью
Осыпятся снежинки
Над сказкою и былью!
Пусть унесет заботы
Их легкий хоровод,
И пусть волшебным будет
Весь предстоящий год!
З Новим роком, добрі люди!
Сподіваюсь, з вами буде
Запашна, смачна хлібина,
Щастям сповнена година,
Сіль жадана на столі,
Лад і спокій на землі!
З Новим роком, добрі люди!
І нехай у вас не буде
Горя, смутку і біди.
Ну, а поруч щоб завжди
Крокувала доброта,
Найдорожча і свята.
З Новим роком, добрі люди!
Хай любов заходить в дім,
Хай добро панує в нім,
Хай в родинах спокій буде,
Хай щастить вам, добрі люди.