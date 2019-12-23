Ханука - история праздника, традиции и поздравления

Ханука - один из крупнейших еврейских праздников, во время которого иудеи вспоминают об освобождении и очищении Иерусалимского храма во втором веке до нашей эры.

Ханука в 2019 году начинается вечером 22 декабря и заканчивается вечером 30 декабря. Это праздник, который отмечает победу света над тьмой, чистоты и искренности - над конформизмом и приспособленчеством, духовности - над сугубым материализмом.

Слово ханука означает "освящение" - освящение нового храмового жертвенника вместо оскверненного греками. Кроме того, название праздника намекает на дату, когда вновь вспыхнул свет храмовой Меноры, олицетворяющий свет Торы, свет Божественной мудрости. Слово ханука можно разбить на две части: хану ("достигли покоя") и "каф"-"гей" (25) - т. е. 25-го числа месяца Кислев, когда возобновилось служение Всевышнему в Иерусалимском Храме.

Чудо Хануки

Согласно преданию, когда Иехуда Маккавей и его воины очистили Храм, они не смогли найти ритуально чистое масло, которое годилось бы для того, чтобы зажечь менору и освятить Храм. После продолжительных поисков всё же был найден один небольшой кувшин с чистым маслом, но он был так мал, что его могло хватить только на один день горения меноры. Однако Маккавеи всё же решили зажечь менору, поскольку Храм должен был быть освящён, и тогда произошло чудо: масла хватило ровно на восемь дней, то есть точно на то время, которое требовалось для приготовления нового чистого масла для меноры. В память об этом чуде праздник Хануки с тех пор отмечается в течение восьми дней.

Традиции Хануки

Издавна сложился обычай устраивать в дни Хануки более обильные, чем обычно, трапезы, сопровождать их традиционными песнями, сложенными в честь этого праздника, и рассказывать о чудесах, которые Всевышний совершил для наших предков в те дни. Существует обычай есть в Хануку молочные блюда, в частности, из творога и сыра.

В дни Хануки запрещено поститься.

В течение 8 дней евреи зажигают свечи в ханукии, ежедневно добавляя по одной. Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо. Зажженные перед заходом солнца свечи должны гореть не меньше 30 минут после наступления темноты. При этом свет ханукальных свечей нельзя использовать для освещения помещения или чтения.

Каждое утро в течение восьми дней Хануки в "Шахарит" читают полный "Галель".

В ашкеназской традиции на этот праздник принято давать детям деньги, готовить картофельные оладьи (идиш ‏לאַטקעס‏‎, ла́ткес или ло́ткес) и играть в специальный ханукальный волчок — дрейдл.

Во время Хануки разрешено работать. Но, согласно древнему обычаю, все время, пока горят ханукальные светильники, женщины не работают.

Поздравления на Хануку

Весёлой и доброй Хануки. Пусть свечи зажгутся, и исчезнет мрак грусти, пусть наполнится жизнь истинным счастьем и светлой любовью. Желаю уверенно продолжать свой путь, забывая о прошлых ошибках и с надеждой устремляясь вперёд — к свету добра и удачи.

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Поздравляю с Ханукой и хочу пожелать в этот светлый и добрый праздник, чтобы яркие свечи и добрые молитвы развеяли тьму в жизни и осветили путь, чтобы в семье все были счастливы — и стар, и млад, чтобы благодатью и любовью наполнился дом, чтобы раздавался звонкий смех и разливалась радость в нём.

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Пускай свет праздничных свечей, освещает вам самый верный, ровный и счастливый путь в жизни Пускай веселое настроение Хануки, сопровождает вас всегда. Желаю отметить этот праздник в замечательной светлой атмосфере в кругу родных и любимых людей. Желаю благополучия, достатка, радостных встреч, общения, которое принесет с собой новые возможности и просто хорошие эмоции. С Ханукой!

***

Поздравляю с Ханукой. Желаю, чтобы в тот день обновилась душа, и ещё крепче стало счастье, чтобы яркий свет зажжённых свечей подарил надежду и крепкую веру, чтобы дом освятился и наполнился здравием и благополучием. Желаю вкусной суфгании на столе, понимания и доброты в душе, любви и отзывчивости в сердце.

Зажигайте в доме свечи,

Пусть все беды в них горят,

Ждут лишь радостные встречи

В этот праздник декабря!

Это Ханука настала

И по всем домам прошла,

Чтобы всем теплее стало,

Доброту в сердцах зажгла!

Я здоровья пожелаю

И тебе, и всей семье,

Счастье дом пусть окружает,

И во всём везёт тебе!

***

Вас с Ханукой спешу поздравить,

Желаю счастья и добра,

Огонь свечей пускай согреет,

Зажжет пусть искорку тепла.

Желаю мира в доме вашем,

Прощать обиды, не болеть,

Пусть сердце полниться любовью,

От счастья хочется пусть петь.

***

Давным-давно, в час светлый и прелестный

Был храм очищен, свечи зажжены;

И Ханукой назвали день чудесный,

Во славу избавления от тьмы.

В честь Хануки примите поздравленье,

Хотим от всего сердца пожелать,

Чтоб храм души — прекрасный и бесценный

Легко Вам было в чистоте держать.