День зимнего солнцестояния 2019: когда он будет, что можно и нельзя делать в этот день

В этом году зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря. В этот день по Киеву Солнце взойдет в 7:57, а зайдет через 8 часов в 15:57.

Самый короткий день и самая длинная ночь в году традиционно приходятся на 21 или 22 декабря. Еще со времен первобытных людей это астрологическое явление имело огромное символическое значение. В этом году зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря. В этот день по Киеву Солнце взойдет в 7:57, а зайдет через 8 часов в 15:57.

Предлагаем разобраться, что такое зимнее солнцестояние с астрономической точки зрения, какое историческое и культурное значение этого праздника, а также, что можно и чего не нужно делать в этот день. Кроме этого, мы напомним вам главные обряды и ритуалы этого праздника, а также главные приметы, передающиеся из поколения в поколение.

Зимнее солнцестояние - что это такое

Зимнее солнцестояние, в первую очередь, это астрономическое явление, происходящее, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наибольшее значение. Сезонное значение зимнего солнцестояния состоит в том, что от постепенного удлинения ночи и сокращения дня Земля уходит "в обратном направлении". В зависимости от сдвига календаря зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии и 20 или 21 июня в Южном полушарии.

Историческое и культурное значение зимнего солнцестояния

Историки отмечают важную роль зимнего солнцестояния в жизни первобытной общины, поскольку люди не были уверены в хорошей подготовке к зиме и в возможности ее пережить. В истории период с января по апрель известен как голодные месяцы. Большая часть скота в это время забивалась, поскольку его нечем было кормить в течение зимы. Именно поэтому время зимнего солнцестояния было единственным периодом года, когда больше всего потреблялось свежего мяса. С тех пор зимнему солнцестоянию начали уделять особое внимание. Многие народы на основе зимнего солнцестояния разработали циклические календари. Зимнее и летнее солнцестояние, которое встречали боги, упоминается и в греческой мифологии.

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Почему этот день считают самым энергетическим в году?

Когда начиналось зимнее солнцестояние, наши предки верили в знаки, традиции и придерживались поверий, которые приводили к обновлению и очищению. В этот день старое солнце умирает, а новое рождается. Поэтому у каждого человека есть шанс заново родиться для новой жизни.

22 декабря 2019 года все силы Космоса и Солнце помогут избавиться от тяжестей, которые вам мешают и тянут назад, сделать шаг в новый период своей судьбы. В этот день хорошо проводить денежные обряды, чтобы избавляться от энергии, которая тянет вас в долги и безденежье.

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

В день зимнего солнцестояния рекомендуют воздержаться от шумных гуляний, употребления спиртных напитков, вредной и жирной пищи. Также астрологи рекомендуют не жадничать, а также отдать все свои долги до наступления зимнего солнцестояния.

Отдельное место в самый короткий день в году посвящено уборке дома. Астрологи советуют не находиться в грязном жилище, иначе неприятности будут преследовать целый год. От старых, поломанных и ненужных вещей самое время избавиться. То же самое касается и отношений с людьми, с которыми общение не в радость.

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Что можно делать в день зимнего солнцестояния

Астрологи советуют этот день для принятия важных решений и обещаний или для начала нового дела. Если вы ищите работу – составьте резюме, хотите похудеть – подберите меню на неделю, которое будет соответствовать вашим целям. Также существует поверье, согласно которому загаданное в зимнее солнцестояние обязательно исполнится.

Кроме того, в этот день советуют нарядить елку, выбирая игрушки, которые олицетворяют ваши мечты. Не повредит вам и гадание. Особенно эффективны гадания в день зимнего солнцестояния на любовь. Рекомендуется также встретить и поприветствовать солнце.