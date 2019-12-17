День Варвары: традиции и поздравления с днем ангела

День святой Варвары 2019 отмечают в православной церкви 17 декабря.

День святой Варвары 2019 отмечают в православной церкви 17 декабря. В день праздника традиционно освящают воду, а молодые девушки устраивают гадание.

Святая великомученица Варвара считается покровительницей моряков, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников. К слову, день святой Варвары отмечается как праздник, посвященный артиллерии, в США, Великобритании, Канаде и Норвегии.

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Считается, что святая Варвара помогает выйти замуж. Перед ее иконой просят о женском счастье, об удачном и скорое замужество, о беременности, о защите от внезапной смерти без покаяния, об исцелении от болезней, о здоровье ребенка.

В праздник 17 декабря готовили вареники с маком или сыром, а также варили ритуальную кашу, которую оставляли в котле на ночь и по застывшей корочке судили о благополучии в семье и урожайности следующего года.

День Варвары: что нельзя делать

В День святой Варвары нельзя стирать, белить, месить глину – это считается грехом. Также нельзя прясть и заниматься домашними делами.

Без особой необходимости не выходите вечером из дома.

Старайтесь в этот день не злословить и ни с кем не ссориться.

Кто проспит на Варвару, будет сонливым весь год.

17 декабря действует Рожественский пост, значит на стол можно накрывать только из разрешенные блюда, а это были каши и постный борщ.

В то же время разрешается вышивать, поскольку, по легенде, святая была умелой рукодельницей и вышила ризы самому Иисусу.

Приметы в день Варвары 2019

Если на улице сильный мороз, то он еще долго продержится.

Если запад яркий и насыщенный, то погода будет солнечная и ясная.

Накануне дня Варвары много звезд на небе – ждите холодов, небо тусклое и мрачное – тепла.

Теплая погода в день святой Варвары обещала хороший урожай льна.

Гадания на Варварин день

Самое распространенное – предсказывание судьбы по веточке цветущей вишни или другого фруктового дерева. В ночь перед праздником срезали веточку с дерева и ставили ее в воду. Если к Рождеству на ней распустятся цветки, то все задуманное сбудется и успех придет ко всем обитателям дома. Это также указало на скорый брак гадавшей девушки. Кроме того, по количеству цветков на ветке определяли количество урожая в будущем году.

Еще один способ узнать судьбу – в ночь праздника Святой Варвары положить под подушку листочки с написанными на них тремя именами: Мисаил, Ананий и Азалий. Считалось, что тогда во сне обязательно приснится будущий жених.

Гадание на деньги: вечером необходимо взять в равном количестве пшено, гречку и муку. На полу положить чистый лист бумаги и насыпать кучками подготовленные крупы и муку. С утра необходимо посмотреть на это. Если все без изменений, то и в жизни так будет, если же гречка рассыпалась, то ожидает небольшая прибыль, а мука – к большой денежной прибавке.

Молитва к Святой Варваре: видео

Поздравления с днем ангела Варвары

В День заступницы Варвары

Я хочу Вам пожелать,

Чаще чтоб людей хороших

Приходилось Вам встречать.

Чтоб заступница святая

Вас от бед уберегла,

И в делах всех, непременно

Разобраться помогла.

***

Поздравляю я, Варвара,

С днем прекрасным именин.

И достичь желаю в жизни

Я тебе больших вершин.

Пусть святая помогает,

В жизни за руку ведет.

От проблем тебя укроет,

Помощь в жизни пусть дает.

Чтоб жила ты только в счастье,

Понимании и любви.

Будут силы пусть и вера

Воплотить мечты свои.

***

Поздравляю, милая Варюша!

Нынче День твоей Святой.

Пусть покой наполнит душу,

Счастье будет пусть с тобой.

Вера крепнет пусть, конечно,

И соблазны не тревожат пусть.

Станет жизнь пускай успешной

И вовек не тронет грусть.

***

С Днем святой Варвары поздравляю!

Пусть она тебя от горя бережет,

Блага пусть по жизни окружают,

Пусть душа спокойствием цветет.

Небеса пускай прозрачны будут,

Исполняются твои мечты.

Бог тебя пусть не осудит,

Дарит море теплоты.

Напомним, что 19 декабря — День Николая Чудотворца