Рождественский пост-2019: что можно и что нельзя делать

Рождественский пост в Украине традиционно продлится 40 дней.

Совсем скоро начнется Рождественский пост, в который многие верующие захотят духовно и физически очиститься. УНИАН предлагает вам узнать, когда в 2019 начинается Рождественский пост, его традиции, а также что можно и что нельзя делать в пост перед Рождеством.

Когда начинается Рождественский пост

В 2019 году Рождественский пост в Украине традиционно начнется 28 ноября и продлится 40 дней, до 6 января включительно. Число сорок имеет сакральное значение для верующих, поскольку с ним связаны важные события Христианства.

Традиции Рождественского поста

Рождественский пост установила церковь для того, чтобы духовно объединить христиан с Богом. В этот период верующие молятся, очищаются от грехов, ограничивают веселье и придерживаются определенного рациона в еде.

В период поста верующим следует придерживаться духовности: искренне молиться, прощать людям, не ссориться, не кричать друг на друга, искоренять дурные мысли, воздерживаться от соблазнов и ограничивать веселье в своей жизни.

Это последний пост в году, который готовит душу и тело верующих к встрече Рождества Христова.

Что нельзя делать в Рождественский пост

- в Рождественский пост нельзя грешить повседневными грехами. Если в пост верующие будут лукавыми, злыми, раздражительными, будут ссориться с ближними, осуждать других, попусту болтать – это будет нарушением поста;

- нельзя играть свадьбу в Рождественский пост;

- можно ли заниматься сексом в Рождественский пост - лучше посоветоваться со своим духовником, так как это очень тонкий и личный вопрос. Может быть, у жены-христианки неверующий муж, ему совершенно непонятно подобное воздержание, и это может привести к ссоре в семье.

Что можно делать в Рождественский пост

- в Рождественский пост можно есть рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, хлеб. Нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца;

- в пост также можно есть рыбу – во все дни, кроме среды и пятницы;

- вино разрешается пить Рождественским постом по воскресеньям и большим праздникам, которые выпадают на время поста;

- также разрешается Крещение - крестить можно в любой день Рождественского поста;

- в Рождественский пост можно и причащаться. Боле того, Рождественским постом желательно причащаться чаще, чем обычно.