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Google выпустил трогательный дудл ко Дню учителя

11:49, 06 октября 2019
Праздники
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Google выпустил новый дудл / Скриншот, Google

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Анимация доступна на стартовой странице поисковика, на ней изображен учитель-осьминог, который справляется со множеством дел одновременно.

Всемирный День учителя отмечается 5 октября во множестве стран Европы, Америки и Азии. Кроме того, в Украине 6 октября в этом году отмечается День сотрудников образования.

УНИАН ранее подготовил лучшие поздравления ко Дню учителя.

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Теги: #Google#День учителя в Украине