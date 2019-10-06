Google выпустил трогательный дудл ко Дню учителя

Новая анимация посвящена учителю-осьминогу, который справляется со множеством дел одновременно.

Поисковый сервис Google выпустил дудл, посвященный Всемирному дню учителя.

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Анимация доступна на стартовой странице поисковика, на ней изображен учитель-осьминог, который справляется со множеством дел одновременно.

Всемирный День учителя отмечается 5 октября во множестве стран Европы, Америки и Азии. Кроме того, в Украине 6 октября в этом году отмечается День сотрудников образования.

УНИАН ранее подготовил лучшие поздравления ко Дню учителя.