Google выпустил трогательный дудл ко Дню учителя
11:49, 06 октября 2019Праздники
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Новая анимация посвящена учителю-осьминогу, который справляется со множеством дел одновременно.
Google выпустил новый дудл / Скриншот, Google
Поисковый сервис Google выпустил дудл, посвященный Всемирному дню учителя.
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Анимация доступна на стартовой странице поисковика, на ней изображен учитель-осьминог, который справляется со множеством дел одновременно.
Всемирный День учителя отмечается 5 октября во множестве стран Европы, Америки и Азии. Кроме того, в Украине 6 октября в этом году отмечается День сотрудников образования.
УНИАН ранее подготовил лучшие поздравления ко Дню учителя.
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