День учителя 2019: поздравления, стихи, открытки

Грядущие выходные будут праздничными для сотрудников украинского образования.

5 октября во всем мире отмечают Всемирный день учителей, а в первое воскресенье октября в Украине отмечается День сотрудников образования. Таким образом грядущие выходные, 5-6 октября, станут для украинских учителей и воспитателей праздничным периодом.

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В независимой Украине День сотрудников образования отмечается с 1994 года, согласно указу второго президента Украины Леонида Кучмы. В этот день украинские учителя и воспитатели принимают поздравления от руководителей, коллег и чиновников, а главное – от благодарных учеников.

Поздравить любимого педагога можно и онлайн, в этом помогут стихи и открытки на День учителя. В сети можно найти как серьезные пожелания, так и «прикольные» поздравления.

День учителя – поздравления в прозе

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

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Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя. Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.

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Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

Поздравление с днем учителя от учеников

Ко дню сотрудников образования школьники часто готовят поздравления для педагогов. В сети доступно множество идей душевного поздравления с днем учителя.

Дорогая, всеми любимая учительница! Спешим поздравить Вас с Вашим профессиональным праздником и выразить слова благодарности! Спасибо Вам за Ваш выбор профессии и Ваш кропотливый, тяжелый труд! Просим простить нам все шалости, ведь мы не нарочно. Зато мы знаем, что Вы всегда нас защитите, выслушаете и дадите верный совет. Будьте же всегда здоровой, пусть усталость всегда снимает, как рукою, чтобы достаток позволял любить свою работу, а мы, в свою очередь, всегда будем любить Вас! С Днем учителя!

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Мы ценим нелегкий ваш труд, пусть даже порою бываем просто невыносимыми. Вы открываете нам много нового и интересного, прокладываете дорогу в непростую взрослую жизнь. Учите быть добрыми, справедливыми, ценить и приумножать то, что имеем. Огромное спасибо вам за это! С профессиональным праздником!...

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Искренне хотим поздравить

С Днем учителя мы вас!

Благодарны вам сердечно,

Что вы учите всех нас.

Вы нам знания даете,

Помогаете всегда.

Мы желаем вам здоровья,

Денег, радости, добра.

Пусть печали, грусть, невзгоды

Вас обходят стороной.

Пусть всё лучшее приходит

Поскорее к вам домой.

Поздравления с днем учителя - короткие

Вы с мудрым советом придете всегда,

С терпением, строгостью даже,

Учитель, пусть вас не терзают года,

Спасибо вам искренне скажем.

Пусть будет любимых цветов миллион,

И море приятных подарков,

Чтоб счастьем наполнился милый ваш дом,

А жизнь была радужно-яркой!

***

Благодарим учителей!

Вы помогли нам стать умней.

Мы ценим каждый ваш совет,

Ученье — это, правда, свет,

И щедро делитесь вы им.

Вам счастья пожелать хотим,

Жить без болезней и тревог,

Пусть вдохновение Бог пошлет.

***

Вам сердечно, педагоги,

Эти строки посвящаю.

С Днем учителя сегодня

Вас, коллеги, поздравляю!

С днем учителя - картинки

Ранее УНИАН писал об истории Дня учителя в Украине.