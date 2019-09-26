День Веры, Надежды, Любови и Софии: когда отмечают, история, приметы и что категорически нельзя делать в этот праздник

Данный праздник установлен в память о печальном событии – мученической смерти святой Софии и трех ее дочерей.

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии традиционно празднуется в конце первого месяца осени. Ежегодно 30 сентября православная церковь чтит память этих святых мучениц, погибших за христианскую веру.

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: история

Благочестивая вдова София и трое ее дочерей – раннехристианские мученицы, жившие во II веке нашей эры в Риме во времена правления императора Адриана.

София, чье имя в переводе с греческого означает "мудрость", была благочестивой христианкой. И своих дочерей она назвала в честь главных христианских добродетелей: Веры, Надежды и Любви.

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Узнав о сильной вере Софии и ее дочерей, император приказал доставить их во дворец, требовал от христианок отречься от своей веры и принести жертву языческим богам. Однако те оставались непреклонными.

Разгневанный император повелел применить к девочкам ужасные пытки. Старшей, Вере, на тот момент было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – всего 9 лет. Мать их Софию не подвергли телесному истязанию, однако обрекли на еще более сильные душевные мучения – заставили смотреть на пытки своих детей.

Страдалица похоронила своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день она там же и умерла. За перенесенные мучения София вместе с дочерьми была причислена церковью к лику святых. Их мощи с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо (Франция).

Кто празднует именины 30 сентября

В день памяти Веры, Надежды, Любови и Софии свои именины отмечают все девочки, девушки и женщины с такими именами. В этот день их принято поздравлять с днем ангела, а также дарить подарки, в частности, иконы, ладанки и различные сладости.

Считается также, что рожденная 30 сентября девочка будет мудрой, справедливой, хорошей хозяйкой, матерью и женой.

Традиции празднования Дня Веры, Надежды, Любови и Софии

Этот праздник еще называется в народе "вселенскими женскими именинами" или "бабьим праздником". Такое название он получил, так как это утро женщины начинали с громкого плача, как бы отдавая дань памяти Софии, которая страдала и плакала за своими дочерьми.

Такой плач считается своеобразным оберегом, наши предки верили, что если в этот день хорошо выплакаться, то потом весь год ничего плохого уже не случится. Плач должен быть громким, чтобы наверняка отпугнуть зло от дома.

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Принято также идти в церковь и молиться перед иконой святых, просить у них сил для укрепления веры, здоровья, благополучия и любви. Мученице Софии молятся о здоровье детей, исцелении от женских заболеваний, благополучном зачатии ребенка, а также тяжелых потерях.

Праздник Веры, Надежды, Любови и Софии лучше всего провести в кругу самых близких людей, обмениваться хорошими новостями, играть с детьми, угощать их сладостями. Детям в этот день уделяется особое внимание, особенно девочкам.

Что категорически запрещено делать в этот праздник

30 сентября женщинам не рекомендуется ничего делать по дому и на огороде.

В день Веры, Надежды, Любови и Софии нельзя устраивать никакие застолья, ведь повод у праздника трагический. Также категорически запрещается проводить венчания и свадьбы.

Не следует ругаться с близкими людьми, ведь в этот день вся плохая энергия обязательно возвращается обратно.

Приметы дня святых мучениц

Считается, что в этот день чаще всего уже бывает довольно холодно и дождливо, а после Веры, Надежды, Любови и Софии начинаются первые заморозки.

Если 30 сентября полетят журавли, то на Покров (14 октября) будет мороз, а если нет – то зима наступит позже. Обычно вслед журавлям кричали: "Колесом дорога", чтобы они весной вновь вернулись в родные края.

Дождь в этот день обещает раннюю и не очень холодную весну.

Если же в день святых мучениц еще и гром прогремит, то осень будет длиться долго, но будет теплой и безветренной.