День отца в Украине: история праздника, поздравления, идеи для подарков

В третье воскресенье сентября отмечают Всенародный День отца в Украине. В этом году он припадает на 15 сентября.

Национальный День Отца празднуют в Украине в сентябре. Это неофициальный праздник, а дата предложена рядом общественных организаций. Традиционные праздничные мероприятия подчеркивают важность роли отца и семьи в целом.

В 2019 году Всенародный День Отца в Украине выпадает на 15 сентября.

День отца: история праздника

Напомним, что Всемирный или Международный День Отца празднуют в третье воскресенье июня, а традиция началась в США. Там он праздновался с 1966 года.

В Украине, наряду с Национальным праздником, оказывают уважение и этой дате. Сын, ставший отцом - символ преемственности поколений.

В данный момент праздник Национальный день отца отмечают во многих странах. Великобритания и территории Соединённого Королевства, Канада, Япония, Франция и Ирландия, как и многие страны, присоединились к международной инициативе. В Южной Корее 8 мая проходит посвященный отцу и матери совместный праздник - День родителей. Испания, Португалия, Италия, Швейцария и ряд других стран День отца отмечают 19 марта. В Польше и Никарагуа дата празднования 23 июня. Люксембург чествует отцов 7 октября.

Возможно ли дать чёткие определения и характеристики роли Отца для семьи, родных и близких, для государства и общества в целом? Сложно сказать. Скорее всего в каждом конкретном случае они будут совсем разные, однако все эти возможные формулировки будет объединять одна совершенно ясная черта – любовь и ответственность.

Всенародный День Отца в независимой Украине ещё сравнительно молодой праздник, получивший путёвку в жизнь 18 сентября 2009 года, но в этом есть что-то, что нельзя передать словами.

Как когда-то, 19 июня 1910 года, это сделала миссис Сонора Смарт Додд (Sonora Smart Dodd), американка из города Спокан (штат Вашингтон), которая, как повествует история, считается основательницей этого замечательного праздника. Её отец-одиночка, Уильям Джексон Смарт, успешно воспитал родившегося шестого и ещё пятерых детей, после того, как его жена умерла. По предложению Соноры, которое она сделала, обратившись в Spokane Ministerial Alliance, впервые возник этот праздник. До этого в Америке отмечался День матери и это показалось ей не вполне справедливо. Инициатива региональной власти и идея была поддержана, и в 1916 году президент США Вудро Вильсон отметил это и выразил одобрение в своей телеграмме. В 1966 году президент Линдон Джонсон официально одобрил и учредил первый государственный Национальный день отца в США.

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В наши дни, по данным проекта WebPlus.info, День Отца отмечается во многих странах мира на официальном уровне. В Украине инициаторами этого праздника выступили МГО «Международный Центр Отцовства» и Всеукраинский общественный комитет по поддержке семьи и ответственного родительства при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Во время пресс-конференции, проводимой инициаторами Всенародного Дня Отца в Украине 18 сентября 2009 года в УНИАН, было объявлено, что каждое третье воскресенье первого осеннего месяца (сентябрь) становится датой, когда украинское общество выражает своё единство и особое почтение этим общечеловеческим семейным и государственным ценностям.

День отца 2019: поздравления

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: «Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя».

Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.

В праздник, папочка, желаю

Я тебе лишь одного:

Чтоб здоровье, мой хороший,

Всегда было о-го-го.

***

Поздравляю с днем отца,

Счастья я тебе желаю.

Нет любви моей конца,

Лучший ты, я твердо знаю!

Папа, только не болей

И почаще улыбайся.

Ты печалиться не смей

И невзгодам не сдавайся.

***

Ты для меня всегда опора,

Любимый самый папа мой.

Тебя люблю я даже в спорах,

И вот сегодня праздник твой.

Пусть дарит жизнь тебе улыбки,

Пусть все исполнятся мечты.

Пусть даже делая ошибки,

Всегда счастливым будешь ты!

***

Быть хорошим отцом - самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением - такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

***

Любимый папуля, я поздравляю тебя с днем отца. Только одна я знаю, какими нежными и ласковыми бывают твои мозолистые руки, когда ты обнимаешь и гладишь по голове. Только одна я знаю, сколько любви помещается в твоем большом сердце. Я желаю тебе большого здоровья, чтобы ты всегда оставался сильным, и я всегда смогла, как в детстве посидеть у тебя на коленях и почувствовать, что никто в мире не сможет меня обидеть.

Что подарить в день отца: идеи подарков

Посуда с персональной надписью

Купите красивую ложечку, тарелку или бокал, которым точно будет пользоваться мужчина, и закажите индивидуальную надпись (гравировку) для него. Например, надпись «The best dad ever» на красивом бокале точно придаст всегда нужных нот вкуса любому напитку, который в нем будет.

Фото в рамочке

Набито? Отнюдь, если дело касается отцовских чувств. Каким бы суровым иногда не выглядел папа, а в душе он очень сентиментален.

Поэтому бери себя в руки, пиши надпись в стиле «мимими», камеру – и вперед за такой важной фотосессией. Круто будет, если и фоторамочку сделаешь сама или с детьми.

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Кроме того отца можно порадовать такими подарками, как: шахматы подойдут для отца-интеллектуала, который любит проводить свободное время за хорошей игрой. Еще один вариант — книга по интересам: ваш отец обязательно оценит подарок.

Можно купить беспроводное зарядное устройство — это полезная вещь для путешественника, любителя рыбалки, походов и охоты.

Деловому мужчине понадобится качественная, дорогая ручка или стильная визитница.

Если ваш папа следит за собой, то ему можно купить массажёр — этот полезный подарок позволит отдохнуть и расслабиться. Также хороший выход — тренажёр для ежедневных упражнений, поднятия настроения и тонуса.

С днем Отца: видео