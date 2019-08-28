Успение Пресвятой Богородицы: обычаи, приметы, о чем молиться и что обязательно нужно сделать в этот праздник

Праздник Успения установлен в честь события, когда Матерь Божия завершила свою земную жизнь и переселилась в небесное жилище.

Сегодня, 28 августа, православная церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших после Пасхи праздников церковного года. Ему всегда предшествует двухнедельный Успенский пост. В народе этот праздник еще известен как Первая Пречистая.

Значение Успения Богородицы: история праздника

Праздник Успения Пресвятой Богородицы посвящен окончанию земной жизни святой Девы Марии и ее безболезненному переходу в жизнь вечную. По христианской традиции называется успением, а не смертью. Считается, что Святая Мария всего лишь уснула, чтобы через три дня проснуться и переселиться в небесное жилище.

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По церковным преданиям, Матери Божьей во время молитвы на месте вознесения Иисуса Христа явился архангел Гавриил и возвестил ее о близкой кончине и переходе в вечность. В указанный день апостолы, проповедовавшие христианство по миру, удивительным образом собрались в Иерусалиме у ложа Богородицы, чтобы проститься с Девой Марией и осуществить ее захоронение. Сам Спаситель в окружении ангелов сошел к Богородице, чтобы забрать ее душу с собой.

Духовный смысл праздника

Название праздника - Успение - отражает христианское отношение к смерти. Смерть - не конец человеческого существования, а сон: покойный на время покидает мир, чтобы после всеобщего воскресения снова вернуться к жизни.

Что непременно нужно сделать на Успение

На Успение обязательно следует сходить в церковь. В народе принято святить семена и колоски пшеницы из нового урожая, чтобы "Успение-матушка" благословила труд крестьян и уберегла собранный урожай от пожара и дождя.

В храме надо поставить свечку за всех родных и близких. Также нужно обязательно помолиться за здоровье близких людей, особенно - детей. Предки верили, что в этот день Матерь Божья особенно чутко прислушивается к молитвам за детей. У Пресвятой стоит попросить о защите, лечении и поблагодарить ее за покровительство.

В этот день следует заниматься благотворительностью: раздать милостыню, накормить голодных, а также оказать помощь нуждающимся. Самое главное - дарить радость другим людям.

Праздник Успения лучше провести в кругу семьи за торжественной трапезой. Принято, чтобы на праздничном столе был освященный хлеб из свежей муки. Другую выпечку не ели, пока не вкусили освященный хлеб. Считается грехом уронить кусок или даже его крошки, а тот, кто наступит на них, обречет себя на беду.

Парам, которые планируют пожениться, 28 августа стоит планировать свадьбу. После праздника Успения Богородицы начинается период сватовства, поэтому парни присылают к родителям избранницы сватов. По поверьям, если родители договорятся о свадьбе на Успение, то молодые проживут долгую жизнь в мире и согласии.

Запреты дня 28 августа

На Успение запрещено выполнять любую работу в огороде или в доме. В этот день не следует сквернословить, конфликтовать и ссориться, а также не думать о плохом.

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В этот праздник нельзя брать в руки колющие и режущие предметы, даже хлеб принято ломать руками. Нельзя и варить пищу, поэтому хозяйки заранее готовили праздничные блюда. По поверьям, те, кто занимаются приготовлением 28 августа, могут стать бедными.

Под запретом также рукоделие и стрижка волос.

Один из самых известных запретов на Успение Пресвятой Богородицы - нельзя ходить босиком, потому что можно босыми ногами собрать все болезни.

Нельзя в этот день надевать старую или неудобная обувь, иначе дальнейшая жизнь будет омрачена различными трудностями и проблемами.

Незамужней девушке утром на Успение нельзя ни с кем разговаривать. Прежде чем начать общаться с родными, девушка должна умыться студеной водой, трижды приговаривая про себя такие слова: "Пресвятая Богородице, ты всех увенчала, семьи соединяешь, мне помоги жениха найти. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь".

О чем молиться перед иконой Успения

В семейном кругу можно прочитать молитву и попросить Богородицу о благих делах, о здоровье и успехах во всех начинаниях. Многие просят о избавлении от искушения.

Перед иконой "Успение Пресвятой Богородицы" христианину полезно молиться, если у него есть страх перед смертью. Святая Мария через любой свой образ помогает лечению людей, а также не сойти с пути спасения на жизненном пути.

Молитва Божией Матери

В день Успения Пресвятой Богородицы можно прочитать такую молитву:

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь.

Приметы дня Успения

Если к празднику Успения Пресвятой Богородицы девушка не присмотрела жениха - еще как минимум год ей сидеть в девках;

Хорошая погода - к прохладному бабьему лету;

Радуга в небе - к теплой осени;

Много паутины - к морозной и малоснежной зиме.