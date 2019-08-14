Поздравления с Медовым Спасом 2019: стихи и открытки

По случаю Спаса принято печь сладкие пироги, пить узвары и медовуху.

Православные христиане сегодня отмечают важный праздник – Медовый Спас, традиции которого зародились у наших предков еще в языческие времена. Этот день также называют «Спасом на воде», либо Макавеем («Маковеем»).

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Православная церковь посвящает этот день памяти своих чудотворных святынь: Иконе Владимирской Богоматери, Образу Спасителя и Животворящему Кресту Господнему. Кроме того, на Спас припадает день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев и начинается Успенский пост.

В народе же этот день связан со сбором урожая мака и малины, а также меда на пасеках. Несмотря на пост, по случаю Спаса было принято печь сладкие пироги, пить узвары и медовуху.

Кроме того, Спас 14 августа был днем малого водосвятия. Жители деревень освящали новые колодцы и устраивали крестные ходы к водоемам.

Медовый Спас – отличный повод поздравить с праздником друзей коллег и близких. УНИАН собрал в сети лучшие поздравления с Маковеем.

Поздравление с Маковеем в стихах

Небольшой стих с поздравлением на Медовый Спас отлично подойдет для СМС или рассылки в мессенджере.

Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

Спас пусть медом причащает,

На добро благословляет.

***

Наступил Медовый Спас,

Поздравляю с этим вас!

Чтобы вы в достатке жили,

Все б имели про запас.

Пусть преграды не пугают,

А лишь только закаляют.

Счастья многие лета,

Быть здоровыми всегда!

***

Желаю я в Медовый спас

Тебе энергии запас,

Достатка вдоволь, склад добра,

Чтоб вкусной жизнь твоя была.

Счастья липкого, как мёд,

Здоровья, чтоб на каждый год,

В пути — удачи, в доме — дружбы,

И деньжонок на любые нужды.

***

Мишки очень любят мёд —

Он на пользу им идёт.

Мишки здоровые и сильные —

Шубки носят очень стильные.

Хочешь быть большим, как мишка

Из мультфильма или книжки —

Уплетай побольше мёда:

Ложки две или колоду!

Вот и всё — в поэзии я пас.

Готовьте ложки —

К вам идёт медовый спас!

***

Поздравляю вас со Спасом,

Сладким праздником медовым,

Счастья вам, добра, терпения,

Пусть не будет путь терновым.

Пусть Господь дает вам силы,

Крепнет вера в сердце пусть,

Никогда пускай не тронут

Вас уныние и грусть.

Поздравления с медовым Спасом в прозе

Медовый Спас заходит в каждую дверь, несет с собой ароматные пироги и медовуху. Пусть ваша жизнь всегда имеет медовый привкус, а Ангелы всегда оберегают от беды!

***

В день Макавея и Медового Спаса желаю, чтобы Спаситель всегда оберегал вас и вашу семью. Чтобы жизнь была легкой и сладкой, как августовский мед, чтобы благосостояние, мир и счастье никогда не покидали ваш дом!

***

В День Медового Спаса желаю, чтобы в вашей жизни никогда не заканчивалось лето! Пусть ваши запасы сладких воспоминаний и солнечных моментов никогда не иссякнут, а сердце всегда греет любовь близких и компания верных друзей!

С медовым спасом – открытки