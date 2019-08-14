Поздравления с Медовым Спасом 2019: стихи и открытки
Православные христиане сегодня отмечают важный праздник – Медовый Спас, традиции которого зародились у наших предков еще в языческие времена. Этот день также называют «Спасом на воде», либо Макавеем («Маковеем»).
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Православная церковь посвящает этот день памяти своих чудотворных святынь: Иконе Владимирской Богоматери, Образу Спасителя и Животворящему Кресту Господнему. Кроме того, на Спас припадает день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев и начинается Успенский пост.
В народе же этот день связан со сбором урожая мака и малины, а также меда на пасеках. Несмотря на пост, по случаю Спаса было принято печь сладкие пироги, пить узвары и медовуху.
Кроме того, Спас 14 августа был днем малого водосвятия. Жители деревень освящали новые колодцы и устраивали крестные ходы к водоемам.
Медовый Спас – отличный повод поздравить с праздником друзей коллег и близких. УНИАН собрал в сети лучшие поздравления с Маковеем.
Поздравление с Маковеем в стихах
Небольшой стих с поздравлением на Медовый Спас отлично подойдет для СМС или рассылки в мессенджере.
Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.
Спас пусть медом причащает,
На добро благословляет.
***
Наступил Медовый Спас,
Поздравляю с этим вас!
Чтобы вы в достатке жили,
Все б имели про запас.
Пусть преграды не пугают,
А лишь только закаляют.
Счастья многие лета,
Быть здоровыми всегда!
***
Желаю я в Медовый спас
Тебе энергии запас,
Достатка вдоволь, склад добра,
Чтоб вкусной жизнь твоя была.
Счастья липкого, как мёд,
Здоровья, чтоб на каждый год,
В пути — удачи, в доме — дружбы,
И деньжонок на любые нужды.
***
Мишки очень любят мёд —
Он на пользу им идёт.
Мишки здоровые и сильные —
Шубки носят очень стильные.
Хочешь быть большим, как мишка
Из мультфильма или книжки —
Уплетай побольше мёда:
Ложки две или колоду!
Вот и всё — в поэзии я пас.
Готовьте ложки —
К вам идёт медовый спас!
***
Поздравляю вас со Спасом,
Сладким праздником медовым,
Счастья вам, добра, терпения,
Пусть не будет путь терновым.
Пусть Господь дает вам силы,
Крепнет вера в сердце пусть,
Никогда пускай не тронут
Вас уныние и грусть.
Поздравления с медовым Спасом в прозе
Медовый Спас заходит в каждую дверь, несет с собой ароматные пироги и медовуху. Пусть ваша жизнь всегда имеет медовый привкус, а Ангелы всегда оберегают от беды!
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В день Макавея и Медового Спаса желаю, чтобы Спаситель всегда оберегал вас и вашу семью. Чтобы жизнь была легкой и сладкой, как августовский мед, чтобы благосостояние, мир и счастье никогда не покидали ваш дом!
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В День Медового Спаса желаю, чтобы в вашей жизни никогда не заканчивалось лето! Пусть ваши запасы сладких воспоминаний и солнечных моментов никогда не иссякнут, а сердце всегда греет любовь близких и компания верных друзей!