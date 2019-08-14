Медовый спас в Украине: что святить в церкви на Маковея

Маковей или Медовый Спас 2019 открывает целую череду летних праздников Спасов, названных в честь Христа Спасителя и посвященных чествованию Господа Бога. Ежегодно он отмечается 14 августа и в 2019 году приходится на среду – самую середину рабочей недели.

Сегодня, 14 августа, православные христиане празднуют Медовый Спас 2019. Именно сейчас соты в ульях заполнены медом до основания, и самое время собирать медовый урожай.

Существует еще одно название праздника 14 августа – Маковея. Христиане во время служения в храме в этот день вспоминают о мученической смерти за веру семи братьев Маккавеев. Но к празднику урожая Маккавеи отношения не имеют. Просто с 14 августа на полях начинали собирать мак и печь пироги с этой вкусной начинкой.

Так же 14 августа начинается очередной многодневный пост – Успенский пост, который продлится до 28 августа.

Медовый спас 2019: что святить в церкви

Что святить 14 августа, чтобы быть здоровым весь год и привлечь удачу, издавна знали наши предки. Женщины накануне праздника собирали васильки и бархатцы, освящали их на праздничной службе и затем добавляли в воду при купании. Такое снадобье защищало от болезней, а отвар бархатцев помогал при желтухе.

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Главные продукты, которые святят в церкви на Маковея, – это мак, мед и вода. Также в этот день в церковь традиционно несут освящать букеты-обереги. Такой букет называли маковейчик. В него входят полевые травы и цветы: калина, подсолнечник, ноготки, душица, мята, донник, колоски овса, ласковец, полынь и обязательно маковые головки.

Выбрасывать маковейки нельзя. Наоборот, их нужно хранить в доме, желательно возле икон, как оберег. Даже сегодня священным маком осыпали дом и скот, чтобы зло обходило хозяйство десятой дорогой.

Интересно, что в такой букет, к примеру, на Житомирщине, кладут еще морковь, початки кукурузы, горох, фасоль и укроп. Жители Черкасщины в храмы с маковейками не ходят, они святят венок из цветов и колосьев со свечой. На Подолье же верующие приносят в церковь снопы из трав и овощей, с которыми после службы обходят дома, дворы и огороды.

Еще в этот день освящают мед, полезной вкуснятиной от пчел щедро угощаются, а для гостей готовят пироги, вареники, пряники, а также шулики – печеные коржи, которые ломают и заливают медом и растертым маком.

Спас 14 августа еще называют Водным. Все потому, что в этот день целебные свойства приписывают и воде. В колодцы и реки бросают немножко зелья, которое перед тем посвятили в церкви.

Маковея 2019: традиции и символы

В разных областях и даже в соседних деревнях полный перечень зелья для маковейчиков отличался. Впрочем, основа букета везде одинакова. Наши предки приписывали магические свойства каждому растению:

маковки – спасовки, оберег и символ церкви.

калина – девичье счастье,

подсолнечник – солнце и тепло,

рута и ноготки – спасение от болезней,

душица - родственные связи, сила рода,

овес – достаток, хороший урожай,

мята – мир и согласие,

милостивцы – ласка и взаимопонимание,

горечавка – приворотная трава,

полынь – от нечисти.

Маковейчики нужно освятить в церкви и хранить целый год. На Рождество он может выполнить роль дидуха, а на Пасху – станет украшением для освященной ивовой лозы.

Маковейским маком осыпали углы в доме – от ведьмовских чар и сглаза, а сами маковые головки клали под подушку – от кошмаров и мигрени. Также мак рассыпали на огороде – на урожай, а цветы из маковейчика женщины вплетали в волосы – чтобы не выпадали.

Чего нельзя делать на Маковея

Первое и самое важное правило, подходящее для всех религиозных праздников - не ссориться. Сложно это назвать исключительной особенностью Маковея, но в этот день просто не хочется конфликтовать - выпечка, сладости, цветы, поздравления - это не способствует ссорам.

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По православным традициям, в Медовый спас брали "выходной" и не занимались работами в огородах и на полях. Это можно объяснить еще тем, что август - ленивый месяц для сельскохозяйственных работ. В последний месяц лета уже нет большого наплыва работы, все ждут сбора урожая - можно позволить и отдохнуть денек.

Наши предки готовились заранее к празднику и занимались домашними делами заранее. Потому что еще один запрет дня - уборка в доме.

В Медовый Спас нельзя желать кому-либо зла, и не только потому, что оно может вернуться к вам. Поскольку на этот день приходится начало поста, существуют и запреты в еде. Так, можно употреблять только невареную растительную пищу – сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед или хлеб.

Маковея 2019: что нельзя делать (видео)