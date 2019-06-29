День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления

Праздник Петра и Павла отмечают 29 июня в память о святых апостолах.

День Петра и Павла в 2019 году наступает 29 июня. Считается, что апостолы берегут от злого влияния и покровительствуют людям, помогают укрепиться в вере. Читайте такжеДень Петра и Павла 2019: дата и обычаи празднования в Украине

Праздник Петра и Павла отмечают в память о святых апостолах. Они приняли мученическую смерть от рук язычников за распространение знаний об Иисусе Христе и за христианство в целом. Апостол Павел, бывший сначала гонителем христиан, встретился уже с Христом воскресшим.

Неизвестно, умерли ли апостолы в один и тот же день или Павел был казнен через год после кончины Петра, однако день их казни стал днем их памяти, их торжества - его отмечают 29 июня (или 12 июля по григорианскому календарю).

Поздравления с праздником Петра и Павла

В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Живет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

***

С днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на Вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда от смеха не устать,

Семьи процветают и крепчают,

Замедляют быстрый ход года,

И глаза от радости сияют,

Улыбок и веселья на века!

***

С Днем апостолов святых -

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых -

Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

***

Пускай в День Павла и Петра

Пошлет вам Бог благословение,

Здоровья много и добра,

Любви, тепла и вдохновения!

Пускай святые принесут

В семью лишь мир, любовь и лад!

А в дом - достаток и уют,

Чтоб счастьем каждый был богат!