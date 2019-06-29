День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления
День Петра и Павла в 2019 году наступает 29 июня. Считается, что апостолы берегут от злого влияния и покровительствуют людям, помогают укрепиться в вере.
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Праздник Петра и Павла отмечают в память о святых апостолах. Они приняли мученическую смерть от рук язычников за распространение знаний об Иисусе Христе и за христианство в целом. Апостол Павел, бывший сначала гонителем христиан, встретился уже с Христом воскресшим.
Неизвестно, умерли ли апостолы в один и тот же день или Павел был казнен через год после кончины Петра, однако день их казни стал днем их памяти, их торжества - его отмечают 29 июня (или 12 июля по григорианскому календарю).
Поздравления с праздником Петра и Павла
В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Живет Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
***
С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на Вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда от смеха не устать,
Семьи процветают и крепчают,
Замедляют быстрый ход года,
И глаза от радости сияют,
Улыбок и веселья на века!
***
С Днем апостолов святых -
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых -
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!
***
Пускай в День Павла и Петра
Пошлет вам Бог благословение,
Здоровья много и добра,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай святые принесут
В семью лишь мир, любовь и лад!
А в дом - достаток и уют,
Чтоб счастьем каждый был богат!