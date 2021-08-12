Эти женщины хотят быть единственными, и своему мужчине они готовы отплатить тем же.

Астрологи уверены, что женщины четырех знаков Зодиака до конца своих дней будут хранить верность одному мужчине.

Лев

Для Львиц очень важна их репутация, а измены могут ее подкосить. Быть верной - это своего рода имидж для них. От избранника они требуют того же, так как простить измену они не в силах.

Рак

Для Рака брак - это что-то святое, на что нельзя посягать. Женщины любят флиртовать с разными мужчинами, но никогда не переступят эту черту. Никто не сможет разрушить ее счастливую жизнь.

Скорпион

Скорпионы становятся очень верными, когда встречают свою настоящую любовь. Они не будут искать кого-то на стороне, когда рядом есть любимый человек. Для них важно сохранить семейный уют, тепло и страсть.

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Овен

Если женщина-Овен решит выйти замуж, то это будет брак на всю жизнь. Мало того, что они не будут изменять своему мужчине, так они еще и презирают вранье.

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Автор: Диана Могилевич