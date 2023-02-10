Сейраш отметила, что для россиян каждое нападение дается очень тяжело.

Шаманка Сейраш рассказала, будет ли новая волна вторжения Российской Федерации в Украину в ближайшие 10 дней. Она заверила, что повтора 24 февраля 2022 года уже не будет.

"Это скорее всего не совсем вторжение, а нападения на отдельных участках. Следующие 10-15 дней россияне начнут кошмарь отдельные приграничные точки, как Харьковское или Сумское направление, в качестве отвлекающих маневров. Сейчас оккупанты стянули поближе к Украине, но на безопасном для себя расстоянии системы залпового огня и пытаются ходить в районе границы, не пересекая ее", - отметила шаманка на YouTube-канале "Астро Мир".

При этом она указала, что ситуация, которая произошла 24 февраля 2022 года, не повторится, но весь февраль будут "качели".

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"Для них любое нападение – это тяжелая ноша с высокими потерями, а наши защитники находятся в агрессивной оборонной позиции. Весь февраль будут тяжелые качели", - подытожила Сейраш.

Война в Украине - предсказания астрологов

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В свою очередь таролог Людмила Хомутовская отметила, что у Киева огромный шанс решить вопрос войны с Российской Федерацией уже весной 2023 года.

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