Шаманка Сейраш ответила, какие города являются главной целью российских оккупантов в феврале. По ее словам, это Донецк, Луганск и Крым.
"Что касается Донецка и Донецкой области, мне всегда выпадает ж*па. Оккупантам нужна весомая победа для граждан их же страны, а это Донецк, Луганск и главное не потерять Крым. Они будут обманывать, манипулировать и делать другие вещи, чтобы дозахватывать старые оккупированные территории и выдать это за свою большую победу", - сказала шаманка на YouTube-канале "Астро Мир".
Она добавила, что в феврале усилятся обстрелы приграничных территорий. В зоне риска оказались Суммы, Харьков, Луганская область, Донецкая и Запорожская.
Однако Сейраш успокоила, что она не видит попытки наступления на Украину, карты показывают только усиленные обстрелы.
Напомним, ранее астролог назвала даты, когда всю страну всколыхнут мощные взрывы.