Из этих городов лучше уехать в более безопасное место.

Шаманка Сейраш ответила, какие города являются главной целью российских оккупантов в феврале. По ее словам, это Донецк, Луганск и Крым.

"Что касается Донецка и Донецкой области, мне всегда выпадает ж*па. Оккупантам нужна весомая победа для граждан их же страны, а это Донецк, Луганск и главное не потерять Крым. Они будут обманывать, манипулировать и делать другие вещи, чтобы дозахватывать старые оккупированные территории и выдать это за свою большую победу", - сказала шаманка на YouTube-канале "Астро Мир".

Она добавила, что в феврале усилятся обстрелы приграничных территорий. В зоне риска оказались Суммы, Харьков, Луганская область, Донецкая и Запорожская.

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Однако Сейраш успокоила, что она не видит попытки наступления на Украину, карты показывают только усиленные обстрелы.

Напомним, ранее астролог назвала даты, когда всю страну всколыхнут мощные взрывы.

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