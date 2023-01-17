Шептицкий призвал украинцев быть максимально осторожными в эти дни.

Экстрасенс и астролог Роман Шептицкий предупредил о серьезной опасности, которая будет угрожать украинцам в религиозные праздники - 18, 19 января, а также в День Соборности Украины - 22 января.

Как он отметил, "по энергии" в такие даты нечисть особенно любит бесноваться: "Нужно быть максимально внимательными и осторожными. От гадов можно ожидать всякие пакости".

Шептицкий призвал в эти дни избегать мест массового скопления людей, опасаясь массированных обстрелов или терактов. Особенно опасным будет 22 января:

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"Враг может действовать внезапно, незапланированно и стараться как можно больше навредить. Как жатва, чтобы собрать побольше жертв для их демонических нечистых покровителей".

Также экстрасенс отметил, что Украину ждет два сложных месяца - февраль и март, в некоторых моментах они станут решающими в борьбе против РФ.

Ранее Роман Шептицкий сделал тревожный прогноз для Украины, предупредив о серьезной угрозе новых массированных атак России на текущей неделе - в период с 16 до 22 января.

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