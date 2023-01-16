Украину ждет напряженная неделя, предупредил Роман Шептицкий.

Экстрасенс и таролог Роман Шептицкий сделал тревожный прогноз для Украины, предупредив о серьезной угрозе новых массированных атак России на текущей неделе - в период с 16 до 22 января.

Свой прогноз он озвучил, делая расклад карт Таро. Шептицкий заявил, что Украину ждет напряженная неделя, особенно ее первая половина:

"Энергия недели будет достаточно острой, я бы сказал, что можно ожидать очередные массированные атаки… Наш враг за последний период хорошо подготовился… накопил ресурс".

По прогнозу таролога, ситуация в Украине будет обостряться.

Самыми опасными Шептицкий назвал вторник и среду. Однако, и в другие дни ракетные удары не исключены.

Параллельно со всем этим Украина продолжит получать помощь от западных партнеров, прогнозирует экстрасенс.

Ранее астролог Валентина Виттрок спрогнозировала, что чем ближе к февралю, тем боевые действия в Украине будут только нарастать.

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