Однако уже скоро Украина сможет "закрыть небо".

Экстрасенс Валерий Шатилович поделился своим прогнозом на март и рассказал, стоит ли ждать новых массированных атак РФ по Украине. Он считает, что страна-агрессор повторит удары по мирным городам.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" Шатилович предрек массированные ракетные удары. По мнению экстрасенса, он видит, как российские ракеты поднимаются в небо.

"Думаю, что где-то еще в марте два раза они попытаются сделать более массированный обстрел, не просто по одному городу или там "шахеды" выпустить на одну область, а более массово", - отметил Шатилович.

Однако он считает, что ракеты РФ будут сбиты. По словам экстрасенса, страна-агрессор не перестанет пытаться нанести удары по нашей стране. Шатилович отметил, что запасы оккупантов еще не исчерпаны.

"Есть ракеты, еще будут эти обстрелы. Но гораздо меньше, и меньше вреда будут приносить и где-то так в середине апреля Украина и ее система ПВО станут настолько сильными, что уже мы будем говорить про "закрытое небо", - добавил ясновидец.

Война в Украине: что говорят экстрасенсы и астрологи

Ранее астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, когда закончится война в Украине. Она рассказала, что это произойдет, но не в этом году. Также Тимощук напугала прогнозом на весну 2023. По словам астролога, будет "мясорубка".

Помимо этого, Анна Вергелес назвала месяц, когда в России все пойдет крахом. По мнению астролога, в ближайшем будущем страну-агрессора захлестнут проблемы.

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