Яна Тимощук рассказала, чего ждать в ближайшие месяцы.

Астролог Яна Тимощук напугала прогнозом на эту весну. Она считает, что в некоторых городах, которые оккупировала РФ, будет очень трудно.

"Оккупанты крепко вцепились в Мариуполь, укореняются там. Они не хотят отходить. Похожая ситуация и на других оккупированных территориях. Идет энергия огня. Такое ощущение, что россияне берут свое обилием смертей. Такая себе "мясорубка", будут истощать людей", - рассказала Тимощук в интервью УНИАН.

По мнению астролога в конце концов мы сможем освободить свои территории от россиян. Однако это сложно, заметила Тимощук.

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"Идет энергия полного обнуления этих городов. И выпадает карта "Высший суд", которая говорит о том, что в конце концов мы будем возвращаться в эти точки, устанавливать свой контроль. Но пока это довольно сложно сделать", - добавила она.

Однако с апреля 2023 года, считает Тимощук, начнется замечательный период. Наши защитники смогут наступать. Кроме этого, Украину ждет военный союз.

"Для Украины начнется замечательный период с апреля 2023 года. Целый год мы реально сможем наступать. Украина может заключить важный военный союз в августе-сентябре 2023 года. Может быть договоренность с какой-то страной о сотрудничестве", - рассказала астролог.

Напомним, ранее астролог назвала год окончания войны в Украине.

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