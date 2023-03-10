Переломный момент в судьбе страны-агрессора состоится уже весной этого года.

Астролог Анна Вергелес рассказала о том, что ждет Россию в ближайшем будущем. Согласно прогнозу эксперта-эзотерика, в мае представителей страны-террориста ждут крайне неприятные новости с фронта - ситуация усугубится, оккупанты будут загнаны в угол.

"С мая в гороскопе России начинается сложный период. Это дает намеки на то, что мы можем получить действительно хорошие новости с фронта. У Путина с марта-июня идут очень серьезные показатели потери власти. Его "звездный час" закончился. Он уже дошел до конца. И чем ближе к маю-июню, тем больше мы в РФ будем видеть внутренних конфликтов. "Царь" теряет власть, становится очень слабым, все это понимают. Необязательно это будет физическая смерть или физическая потеря власти. Лучший сценарий для него - это если он останется номинальным лидером, а управлять в реальности будет совсем другой человек", - сказала Вергелес.

Анна также добавила, что весной 2023 года в РФ активизируются внутренние проблемы, которые также ослабят ее силы на фронте, но радоваться не стоит:

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"Весной там начнутся какие-то очень серьезные внутренние проблемы. Будет борьба за власть. Возможно, будет протестное настроение. Внимание будет отвернуто от Украины к попыткам навести порядок в своей стране. Но есть здесь одна опасность: крыса, которую загнали в угол, начинает вести себя неадекватно и агрессивно".

Напомним, астролог назвала месяц, когда Украина начнет возвращать свои территории.

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