По словам Яны Тимощук, это произойдет, но не в этом году.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, когда закончится война в Украине. По ее словам, этот процесс не будет быстрым. То есть пока она не видит завершения активных боевых действий.

"Весной мы будем знать точно в какую сторону мы движемся. Это сторона созидания, перспектив, решения вопросов относительно нашей победы, или наоборот мы катимся вниз. У нас должен быть какой-то конкретный план. Но пока я не вижу окончательной нашей победы. Думаю, это будет не раньше 2025 года", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

Она добавила, что при этом для Украины начнется замечательный период с апреля 2023 года. Целый год Вооруженные силы Украины реально смогут наступать.

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"Украина может заключить военный союз в августе-сентябре 2023 года. Может быть договоренность с какой-то страной о сотрудничестве", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог Яна Тимощук назвала переломные даты для Украины. Таких дат будет несколько, однако все они будут трансформационными для нашей страны.

Более того, продолжила эксперт, есть энергия огня. Поэтому весна 2023 будет очень огненной.

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