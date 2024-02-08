По его словам, природа будет подавать знаки.

Карпатский мольфар Любомир сделал прогноз по окончанию войны в Украине. По его словам, будут предвестники, которые будут означать скорейшее завершение боевых действий.

"Сначала придет знамение в виде чрезвычайно яркой кометы, которая пролетит над небосводом, освещая ночное небо. Это будет символ резких изменений и начала нового витка борьбы. Те, кто увидит ее, должны готовиться к испытаниям, но и не терять надежды", - сообщил Любомир.

Он добавил, что вскоре может появиться новый человек, который станет во главе ВСУ. По словам мольфара, он будет достаточно мудрым для того, чтобы преобразовать армию Украины. Как результат - укрепятся мощь и воля к победе у воинов.

Кроме того, продолжил мольфар, возвращение наших земель будет сопровождаться знаками в природе.

"Сначала на землю спустятся необычайно большие стаи птиц, которых не видели здесь десятилетиями. Они принесут с собой вести обновления и объединения. Дальше земля расцветет невероятным цветом даже в наименее ожидаемых местах - это будет знаком, что силы природы стоят на стороне справедливости, и что пришло время для восстановления единства нашей нации", - отметил он.

Также Любомир уточнил, что россияне сами начнут искать пути достижения мира, когда у них настанет прозрение. Он говорит, что народ страны-агрессора обязательно ощутит бремя от поддержки зла.

Напомним, ранее астролог назвал переломный для Украины месяц.

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