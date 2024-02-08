Война в Украине / фото t.me/SerhiyNaiev

Карпатский мольфар Любомир сделал прогноз по окончанию войны в Украине. По его словам, будут предвестники, которые будут означать скорейшее завершение боевых действий.

"Сначала придет знамение в виде чрезвычайно яркой кометы, которая пролетит над небосводом, освещая ночное небо. Это будет символ резких изменений и начала нового витка борьбы. Те, кто увидит ее, должны готовиться к испытаниям, но и не терять надежды",сообщил Любомир.

Он добавил, что вскоре может появиться новый человек, который станет во главе ВСУ. По словам мольфара, он будет достаточно мудрым для того, чтобы преобразовать армию Украины. Как результат - укрепятся мощь и воля к победе у воинов.

Кроме того, продолжил мольфар, возвращение наших земель будет сопровождаться знаками в природе. 

"Сначала на землю спустятся необычайно большие стаи птиц, которых не видели здесь десятилетиями. Они принесут с собой вести обновления и объединения. Дальше земля расцветет невероятным цветом даже в наименее ожидаемых местах - это будет знаком, что силы природы стоят на стороне справедливости, и что пришло время для восстановления единства нашей нации", - отметил он.

Также Любомир уточнил, что россияне сами начнут искать пути достижения мира, когда у них настанет прозрение. Он говорит, что народ страны-агрессора обязательно ощутит бремя от поддержки зла.

Напомним, ранее астролог назвал переломный для Украины месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: