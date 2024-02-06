По его словам, у нас будет целый год, чтобы победить Россию.

Астролог Алакх Ниранжан рассказал, что в 2024 году будет один благоприятный месяц для окончания активных боевых действий в Украине.

По его словам, в мае произойдет перелом на фронте, что принесет Украине победу над российской агрессией.

"Весной 2024 года, если точнее, то в мае 2024 года, будут серьезные изменения в астрологической карте Украины, начнется очень благоприятный период для того, чтобы победить, чтобы начать побеждать. Это время даже гораздо лучше, чем то, что было в апреле 2023 года, но в этом году благоприятный период для Украины более длинный", - сказал астролог на YouTube-канале "Мой мир".

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Он добавил, что у нас будет целый год для того, чтобы закончить эту войну.

Однако стоит уделить внимание и реорганизации системы управления. По словам астролога, она должна быть абсолютно новой, а украинцы должны не только выбирать президента, но и пути развития нашей страны.

Напомним, карпатская мольфарка назвала точную дату окончания войны в Украине.

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