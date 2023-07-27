По его словам, в августе у ВСУ будут большие успехи.

Экстрасенс Роман Шептицкий рассказал, что в августе ВСУ погонят оккупантов со многих населенных пунктов. По его словам, контрнаступление будет продолжаться и оно будет весьма удачным.

Так, уже в конце лета украинские защитники могут освободить Запорожскую область и обезопасить АЭС. Вместе с тем они выгонят врага из ряда городов - Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и левобережья Херсонщины.

Также карты Таро показывают "бавовну" в Крыму, очередной подрыв Крымского моста. Более того, в августе может быть несколько обменов пленными.

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"Однако самыми сложными будут оставаться такие направления, как Купянское, Сватово, Кременная. Сейчас там обострение. Враги могут подтягивать свои резервы и пытаться пробиваться. Однако у нас есть большой шанс удержать эти города и отбить атаки", - говорит экстрасенс.

Шептицкий добавил, что до 12 августа всем стоит быть осторожными, потому что пока нет городов, которые были бы защищены на все 100 процентов.

"В целом Россия будет бесноваться до 12 августа, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги. Прячьтесь в укрытиях, чтобы спасти себе жизнь", - добавил эксперт в интервью УНИАН.

Напомним, экстрасенс Роман Шептицкий в интервью УНИАН рассказал, что в августе оккупанты будут пытаться прорываться, однако ВСУ отобьют атаки и выгонят врага с наших территорий, что вскоре мы вернемся к границам до 24 февраля 2022 года, и о том, понесет ли Путин наказание за свои преступления.

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