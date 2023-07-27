Экстрасенс Роман Шептицкий в интервью УНИАН рассказал, что в августе оккупанты будут пытаться прорываться, однако ВСУ отобьют атаки и выгонят врага с наших территорий, что вскоре мы вернемся к границам до 24 февраля 2022 года, и о том, понесет ли Путин наказание за свои преступления.

Роман, расскажите, что карты Таро предвещают нам на август?

По энергиям август будет определяющим, победным и ключевым, а вот как все будет происходить на физическом уровне - другой вопрос. Но даже если смотреть по энергиям, то к нам придет еще большая сила. Мне выпадала карта "Источник", которая свидетельствует о мощности и новых возможностях. Этот период продлится вплоть до 12 августа.

В такие периоды нечисть очень беснуется, потому что понимает, что ей наступает еще больший конец. Поэтому она захочет напакостить еще больше. Надо быть очень внимательными и осторожными, потому что враг не планирует сдаваться. Но все равно сила, рост, развитие и движение к победе будут на нашей стороне.

Видео дня

В последнее время Путин возобновил беспощадные обстрелы наших городов, вот как недавно было во Львове и Одессе. Кажется, он хочет сделать из них Бахмут и Мариуполь.

У Путина нет ничего святого. Он уже посягнул на священные города. Высшие силы ему этого не простят, поэтому он обязательно будет наказан. А пока обстрелы действительно будут продолжаться.

На первом месте по уровню угрозы есть населенные пункты, которые максимально приближены к линии фронта - правобережье Херсонщины, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Черниговская области.

На втором месте центр Украины, в том числе Киев. Будут воздушные атаки.

На третьем месте по уровню угроз находится запад Украины - Хмельницкая, Львовская области. Но это не значит, что другие города находятся в тотальной безопасности. Угроза есть для всех.

Какие дни будут самыми опасными?

В первую очередь стоит учитывать то, что диктатор обожает большие праздники. Однако самая большая опасность может быть не именно в день праздника, например, на День Независимости Украины, а один день до и один день после. Кроме того, стоит опасаться периода с 7 по 9 мая.

В целом Россия будет бесноваться до 12 августа, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги. Прячьтесь в укрытиях, чтобы спасти себе жизнь.

Какая ситуация будет с контрнаступлением? Мы продолжим выбивать врага с наших территорий?

Конечно! Сейчас действует такой принцип: маленькими шагами к большой победе. Кроме того, в августе будет такое астрономическое явление, как два Солнца. Благодаря чему мы успешно можем решить те вопросы, которые ранее нам не удавалось. Это может быть связано с освобождением Запорожской АЭС и с активным продолжением выбивания врага из Запорожского направления.

Также мы можем выгнать врага из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и левобережья Херсонщины. Карты показывают еще и "бавовну" в Крыму, очередной подрыв Крымского моста. Более того, в августе может быть несколько обменов пленными.

Однако самыми сложными будут оставаться такие направления, как Купянское, Сватово, Кременная. Сейчас там обострение. Враги могут подтягивать свои резервы и пытаться пробиваться. Однако у нас есть большой шанс удержать эти города и отбить атаки.

Вы сказали, что в конце лета мы можем освободить Запорожскую АЭС. То есть угрозы подрыва больше нет?

Пока еще угроза сохраняется, особенно там, где оккупанты имеют контроль. Именно в тех местах они постараются навредить больше всего. А там где этого контроля у них нет, угроза крушения и разрушения минимальна. У россиян нет ресурсов, чтобы осуществить наступательные действия. Однако могут быть провокации, будут работать ДРГ, со стороны Беларуси в том числе.

Скажите, пожалуйста, можем ли мы вскоре вернуться к своим границам?

Да, потому что мы идем к победе. Путь к ней будет происходить в два этапа. Во-первых, это освобождение наших территорий, возвращение к границам до полномасштабного вторжения. Это уже очень большая победа.

А вот дальнейшее освобождение до границ 1991 года может затянуться от года до трех. Однако это зависит от многих факторов, поэтому стопроцентно сказать по датам пока не могу. Это же касается продления военного положения. Возможно, ближе к следующей весне его отменят.

Еще одна победа - освобождение Запорожской АЭС. Шансы высоки, однако будущее часто переписывается высшими силами, поэтому сценарии могут меняться. Нам нужно больше объединяться в энергетическом плане, тогда быстрее придем к победе.